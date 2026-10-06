Irujo dice que el departamento "no tiene relación ni acuerdo alguno" con ChinaLink y Energy China, ni con Zapatero

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha afirmado que "nunca he participado, ni he sido invitado a hacerlo, ni he tenido ninguna reunión con el expresidente Rodríguez Zapatero, ni tengo ningún contacto", y que el departamento "no tiene relación ni acuerdo alguno" con las empresas ChinaLink ESGT y Energy China "o cualquiera de sus filiales".

Así lo ha indicado este martes, en una comparecencia parlamentaria solicitada por el PP sobre el proyecto Navarra Capital Europea del SAF (Combustible Sostenible de Aviación). En su intervención, Irujo ha manifestado que "participé en dos reuniones" en las que estuvieron presentes representantes de ambas empresas chinas, la primera el 19 de marzo de 2025 en el marco de una reunión bilateral Navarra-China con participación de representantes institucionales y empresariales promovida por el Gobierno de Navarra y la Embajada de la República Popular China en España; y el 26 de noviembre de 2025, en un "breve encuentro de apenas 30 minutos" con representantes de dichas compañías "en el marco de una reunión que previamente había tenido la presidenta con ellas y de la cual se hizo una nota de prensa".

Según ha añadido, "no participé de ninguna manera" en reuniones que tuvieron lugar el 13 mayo de 2025, 11 de septiembre 2025, ambas en Palacio de Navarra, "ni tampoco en la celebrada el 21 de noviembre o la cena de 11 de febrero de 2026 en Madrid".

"El departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial no tiene relación ni acuerdo alguno con las empresas ChinaLink ESGT o Energy China o cualquiera de sus filiales. En lo relacionado con estas dos empresas, nunca he mantenido ningún tipo de comunicación directa, ni por mail ni por teléfono", ha asegurado.

Por su parte, la parlamentaria del PP Maribel García Malo ha señalado que "el problema no es el proyecto" sino "cómo se gestó" y "quién lo impulsó". "Estamos hablando de 'Navarra, capital europea del SAF', promovido por una empresa, que es ChinaLink, que según la UDEF habría realizado 27 transferencias por valor de casi 160.000 euros a una cuenta compartida por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa, tema que está judicializado, cuyas reuniones con el Gobierno de Navarra comienzan tras una petición expresa que hace Santos Cerdán a la presidenta", ha señalado.

En nombre de UPN, Ana Elizalde ha indicado que a raíz de la imputación de Zapatero por tráfico de influencias "se comenzaron a conocer vínculos del señor Zapatero o de las empresas de consultoría del señor Zapatero con empresas chinas, especialmente con dos con las que el Gobierno de Navarra ha tenido relación, que son Energy China y ChinaLink". "Y estamos en un momento en el que todo lo que hace el Gobierno de España y todo lo que hace el Gobierno de Navarra está cuando menos bajo sospecha, ya no voy a decir ni de qué, pero uno se imagina", ha subrayado, tras añadir que "no estamos cuestionando el proyecto", pero "sí queremos saber cómo se ha llegado hasta aquí". "Queremos rellenar precisamente los huecos para eliminar cualquier atisbo de nada", ha dicho.

Ibai Crespo, del PSN, ha considerado que "hoy no estamos aquí porque el PP tenga una especial preocupación por el futuro industrial de Navarra". "Estamos aquí porque el PP ha encontrado una palabra, que es la empresa china, y un nombre, que es Zapatero, y lleva meses intentando construir con ellos un relato. Un relato de sospecha permanente de insinuaciones, de titulares fáciles, pero un relato que se desmorona en cuanto uno mira lo que hace el propio PP allí donde gobierna", ha dicho. Según ha trasladado al PP y UPN, "pueden seguir eligiendo el camino de la sospecha", pero "nosotros vamos a elegir otro camino, el de defender que Navarra esté en el mapa de la industria y del futuro".

Desde EH Bildu, Oihan Mendo ha apostado por "separar dos cuestiones": el proyecto en sí, que ha calificado como "interesante" y de "un alto valor", y "las sospechas de que puedan existir en torno a él intereses de otro tipo". "Nosotros siempre hemos defendido que se investigue todo indicio hasta sus últimas consecuencias. Pero tendrán que ser los propios juzgados quienes determinen si ha existido otro tipo de intereses y de quién es la responsabilidad. Desde EH Bildu lo que no vamos a hacer es emitir una sentencia previa", ha señalado, tras añadir que "si se pueden demostrar malas praxis" por parte de Zapatero o del Gobierno, "que se presenten al juzgado y que sea éste quien lo determine". "Si tienen esa información veraz, preséntenla, y si no, yo sí que les pediría que no siembren continuamente la duda", ha trasladado al PP.

Javier Ollo, de Geroa Bai, ha afirmado que "el proyecto como tal es positivo" y que, en lo referente a la implicación de Irujo en esta cuestión, el propio consejero "lo ha aclarado de una forma suficientemente rotunda". Según ha apuntado, "es verdad" que Zapatero "tenía, presuntamente, cierta relación con algunas empresas chinas" y que "hay una investigación judicial de por medio". Pero a su juicio, "decir que este proyecto está en Navarra a través del señor Rodríguez Zapatero, y que el señor Rodríguez Zapatero se ha llevado 'no sé qué', que es lo que está sobrevolando esta sala continuamente, es mucho decir".

Por parte de Contigo-Zurekin, Daniel López ha criticado el hecho de "jugar la carta del oscurantismo, jugar la carta de la opacidad, jugar la carta de la sombra de la corrupción, cuando tiene que haber un proceso que demuestre si eso es así o no". "Cuando eso se demuestre, ahí estaremos los que tenemos que estar para hacerlo, pero mientras tanto, no entra en nuestro modus operandi y desde luego no vamos a entrar en un marco que realmente lo único que busca es un desgaste", ha trasladado.