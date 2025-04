Irujo dice que seguirán "pelando hasta el último minuto" por Sunsundegui y pide "discreción" sobre BSH

PAMPLONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha afirmado este lunes que "seguiremos peleando hasta el último minuto" por tratar de garantizar la viabilidad de Sunsundegui, empresa de Alsasua en concurso de acreedores.

"Es lo que único que puedo responder a día de hoy", ha señalado el consejero a preguntas de los medios de comunicación. Irujo ha indicado que "será el juez el que tenga que dictar la última decisión en función de lo que tenga encima de la mesa".

Además, sobre la posibilidad de recuperar la inversión realizada por la sociedad pública Sodena en el proyecto de Sunsundegui, Mikel Irujo ha indicado que "estamos en un proceso concursal y eso será el juez el que tenga que tomar la decisión". "Habrá un informe del juez basado en el informe que elaboren las administradoras concursales. Aquí estamos sujetos a la legislación concursal", ha subrayado.

Por otro lado, ha defendido que "hemos pasado dos veces por el Parlamento de Navarra con plena transparencia sobre la situación de la empresa". "En diciembre del año 2023 y en abril de 2024 sendos expedientes de ayuda fueron remitidos al Parlamento, puesto que necesitábamos entonces la autorización del mismo. Eso hace que toda la documentación fuera trasladada de manera totalmente transparente, y era el Parlamento el que tenía conceder la autorización a Sodena para poder seguir adelante con la operación", ha señalado.

En cuanto a la situación de BSH, empresa que anunció el cierre de la planta de Esquíroz el pasado diciembre, Mikel Irujo ha recordado que "se constituyó un grupo de trabajo entre la propia empresa y el Ministerio de Industria y el Gobierno de Navarra, y también ha anunciado la propia empresa que se procedió a la contratación de una consultora que hiciera las labores de búsqueda de posibles inversores". "Esta consultora se está apoyando en las organizaciones llamadas Invest in Spain e Invest in Navarra, y en base a ello nuestra labor es de apoyo a la busqueda de posibles inversores", ha asegurado.

El consejero ha preferido "no entrar en detalle, porque entre otras cosas son los propios posibles inversores los que muchas veces nos lanzan las propuestas de manera ciega, no quieren que se sepa ni siquiera su nombre". "Además, hay mucho en juego como para no pedir una vez más la necesaria discreción. Hemos canalizado como Gobierno, en colaboración los dos departamentos y en comunicación directa y fluida con el comité de empresa, que exista también una comunicación directa y permanente entre la dirección y el comité de empresa, que esto es lo que hará que todo este proceso sea totalmente transparente. Discreto no quiere decir que solo se queda la información en el Gobierno. El comité de empresa tiene que ser conocedor de todos los pasos que se den, así se lo hemos indicado a la dirección de BSH una y otra vez", ha destacado.

Mikel Irujo ha defendido que "podemos tener esos dos canales abiertos y cuando hablamos de discreción, eso no se contrapone a que el comité de empresa esté siempre absolutamente informado de todos los pasos que se van dando".