Archivo - El consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha mostrado este jueves su "más absoluta disconformidad" con el traslado de sede social de Azkoyen a Bizkaia en el caso de que salga adelante la OPA del grupo vasco Ohmnia Electronics sobre el grupo navarro, una OPA que fue autorizada este miércoles por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El consejero ha señalado, en declaraciones a Radio Euskadi, que "se trata de una operación privada". "Son los actuales socios propietarios de Azkoyen los que tienen que ratificar el acuerdo con el grupo industrial de Jainaga", ha afirmado. Por otro lado, ha destacado que "lo más importante es que se garantiza el mantenimiento de los centros de producción y sobre todo se mantiene el empleo en Navarra, con vocación de crear nuevos puestos de trabajo".

No obstante, ha expresado su "más absoluta disconformidad con la decisión de trasladar el domicilio social a Bizkaia". Irujo ha considerado que "al mantenerse en Navarra la actividad, establecimientos y, sobre todo, plantilla y trabajadores, el impacto tributario real puede ser limitado". Sin embargo, ha afirmado que, "para una empresa innovadora como es Azkoyen, Navarra ofrece uno de los mejores regímenes tributarios con deducciones, por ejemplo, en I+D, que pueden alcanzar hasta el 50% en el impuesto de sociedades".

Irujo ha reiterado que "lo más importante es el compromiso del mantenimiento del empleo y la actividad industrial en Navarra", pero ha insistido en su "más absoluta disconformidad con el traslado del domicilio social fuera de Navarra".

El consejero ha recordado que desde el año 2022, Sodena ha constituido el 'Fondo Arraigo' que tiene como objetivo "anclar pymes o grandes empresas en el territorio de Navarra, impulsar su crecimiento y evitar que los centros de decisión salgan de Navarra". Esta inversión se ha realizado "en 26 empresas con actividad en Navarra que tienen una plantilla total de 1.443 personas, con una inversión cercana a los 100 millones de euros". Se trata de empresas, ha indicado, como Coover-Envaplaster, Eper, Technimoem, Cocuus, Moa FoodTech, Telum, Inbiot, Palobiofarma o Tenerías Omega.