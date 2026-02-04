Irujo reivindica el modelo industrial de Navarra como "referente de cohesión y competitividad"

El consejero Irujo, en un momento de su intervención. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha participado este miércoles en la mesa redonda 'La industria como motor de país' dentro del 8º Congreso Nacional de Industria, que se celebra en Bilbao los días 4 y 5 de febrero. Durante su intervención, Irujo ha defendido "el modelo navarro como un ejemplo de éxito donde la industria no es solo un sector económico, sino el eje vertebrador del territorio y de nuestra identidad empresarial".

El consejero ha señalado que Navarra es la comunidad con mayor peso industrial del país, con un sector que aporta más del 30% al VAB regional, "muy por encima de la media estatal y europea". "Nuestra fortaleza reside en un tejido empresarial diversificado y resiliente que ha sabido liderar sectores estratégicos como el de las energías renovables, la automoción y la agroalimentación avanzada", ha señalado Irujo.

Igualmente, el consejero ha destacado la importancia del ecosistema de la Comunidad foral, así como el tirón en energías renovables. En este sentido ha resaltado que la generación eléctrica de origen renovable alcanzó el 68% del total en Navarra durante 2024 (últimos datos oficiales), frente al 54,8% registrado el año anterior.

Mikel Irujo ha subrayado que "podemos decir que la producción renovable fue suficiente para cubrir el 99,3% del consumo final eléctrico, según los datos del Balance Energético de Navarra correspondiente al último ejercicio, un buen dato para nuestras empresas, que va a acompañado de distintas medidas para la descarbonización industrial y residencial".

UN ECOSISTEMA DE "TALENTO E INNOVACIÓN"

El consejero también ha hecho especial hincapié en el ecosistema de innovación de la Comunidad foral como el "motor" que alimenta esta competitividad. Ha destacado el papel de la Estrategia de Especialización Inteligente (S4), que coordina el talento de las instituciones académicas y científicas: "Tenemos grandes Centros Tecnológicos y de Investigación, como el CENER (energías renovables) o el CNTA (agroalimentación), que garantizan la transferencia directa de conocimiento a la empresa y nos aporta un constante 'know how' para sectores claves de nuestra economía".

Igualmente, Irujo ha expuesto las sinergias con la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la Universidad de Navarra, que proveen el talento joven y la investigación básica necesaria para la industria del presente y el futuro, así como el papel dinamizador de agrupaciones como los clústeres, y ha señalado ejemplos como ACAN (automoción), Enercluster o NAGRIFOOD, que "fomentan la cooperación entre pymes y grandes corporaciones".

En el marco de la mesa, moderada por Nuria Aymerich, comisionada para la competitividad industrial, Irujo ha abogado por una cooperación regional estrecha. "El éxito de Navarra en la transición ecológica y digital empresarial es un activo que ponemos al servicio de la competitividad europea", ha concluido.

En la mesa redonda también han participado Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias; Ana María Martínez, presidenta delegada del Área de Desarrollo Económico y Turismo de la Diputación de Barcelona; y Raúl Caro-Accino, primer teniente de alcalde y concejal de Industria, Empleo, Universidad, Contratación, Autónomos y Emprendedores del Ayuntamiento de Linares (Jaén).