Irujo visita el rodaje de HACHA en los estudios de Lekaroz, "que consolidan su actividad con cuatro proyectos"

Arturo Cisneros y Miguel Iturralde de Clavna; Carlos Guerrero, productor de Midnight Factory; Fernando Anbustegui, alcalde de Basten; el consejero Irujo, el director general, Iñigo Arruti, e Iñigo Doria del Club de Empresarios del Baztán. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha visitado los estudios Midnight Fear Factory de Lekaroz, que "consolidan su actividad audiovisual con cuatro proyectos". Entre ellos, el rodaje HACHA, el nuevo largometraje de terror dirigido por Víctor Matellano.

"Hoy vemos consolidada la puesta en marcha de un proyecto de colaboración público-privada entre el departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, las sociedades públicas Nasuvinsa y Sodena, el Cluster Audiovisual de Navarra y la Navarra Film Commission que refuerza la capacidad de este espacio para atraer más producción a la zona del Baztan, concretamente aquí en Lekaroz", ha afirmado el consejero Irujo durante la visita al rodaje.

El rodaje, iniciado el pasado 14 de septiembre, se desarrolla durante cuatro semanas entre Madrid y Navarra y supone "un nuevo paso en la consolidación de los estudios de Lekaroz como espacio para la producción audiovisual y cinematográfica en Navarra", ha indicado el Ejecutivo.

CUATRO PRODUCCIONES

Según ha añadido, la llegada de HACHA se suma a una actividad que evidencia la progresiva consolidación de los estudios de Lekaroz como infraestructura para la producción cinematográfica y audiovisual.

En este periodo, Midnight Fear Factory ha desarrollado cuatro proyectos en sus instalaciones, los largometrajes 'Tarántula', 'La rueda', 'Al final todo va a estar bien' y 'Hasta que el juzgado nos separe', a los que se suma ahora HACHA como nueva producción vinculada a los estudios.

Esta actividad combina largometrajes de diferentes géneros y nuevos formatos de ficción, con profesionales e intérpretes de ámbito nacional e internacional. Entre los proyectos desarrollados se encuentra Tarántula, protagonizada por Hiba Abouk, Fele Martínez y Nuno Gallego, cuya primera proyección pública tendrá lugar próximamente en Abycine; La rueda, con Joaquín Cosío y Patricia Reyes Spíndola; Al final todo va a estar bien, con Esther Acebo y Luka Peros, conocidos por sus papeles en La casa de papel; y la comedia familiar Hasta que el juzgado nos separe, protagonizada por Macarena Gómez, Fran Perea y Raúl Tejón.

A estos proyectos se suma además A 7 cuadras de ti, la primera serie vertical de Navarra, como muestra de la apuesta de la productora por nuevos formatos y modelos de producción audiovisual.

La continuidad de estos rodajes permite "reforzar el papel de Lekaroz como un espacio capaz de acoger producciones de diferentes características y contribuir a generar actividad económica y profesional en torno al sector audiovisual navarro", ha añadido el Gobierno.

BAZTÁN, LOCALIZACIONES Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Para HACHA, los estudios de Lekaroz recrean los almacenes del Museo de Cera de Madrid, dando continuidad al universo visual de la película tras la primera fase de rodaje desarrollada en la capital.

La combinación de las instalaciones de Lekaroz con la diversidad de localizaciones que ofrece Baztán permite ampliar las posibilidades de producción y "facilita que proyectos cinematográficos puedan desarrollar en Navarra distintas fases de su rodaje".

"La acogida en Baztán, y en Navarra en general, ha sido extraordinaria. Tanto desde el ámbito público como desde el privado nos hemos encontrado con una gran disposición a colaborar y con muchas facilidades para rodar", ha señalado Carlos Guerrero, productor de Midnight Fear Factory.

Guerrero ha añadido que "la variedad de localizaciones de la zona, combinada con los estudios de Lekaroz, nos ofrece muchas posibilidades para seguir desarrollando películas y nuevos formatos desde Navarra".

UNA NUEVA PRODUCCIÓN VINCULADA AL LEGADO DE PAUL NASCHY

HACHA es una producción del sello navarro de cine de terror Midnight Fear Factory, en colaboración con El Embalse Filmmakers y New Drama Producciones, y con la participación del Museo de Cera de Madrid.

La producción ejecutiva corre a cargo de Midnight Fear Factory, Ángel Sala, director del Festival de Sitges, y Raúl Cerezo. Dirigida por Víctor Matellano, responsable de Wax y Vampyres, la película está escrita por Victoria Vázquez, Ignacio López Vacas y Víctor Matellano, con Ángel Agudo como consultor de guion, y parte de Horror en el Museo de Cera, de Paul Naschy.

El reparto reúne a Nerea Rodríguez, Alejandro Vergara, Cristina Ruiz, Ana Garcés, David Trabuchelli, Pol Monen, Roger Berruezo y Manuel Bandera, con la colaboración especial de Angy Fernández, Manuel de Blas y Guillermo Montesinos y la presencia de Antonio Albella, uno de los protagonistas de la película inacabada de Naschy.

Basada en hechos reales, HACHA sigue a seis jóvenes que aceptan pasar una noche encerrados en el Museo de Cera para participar en un reality. Lo que comienza como una oportunidad para alcanzar la fama se convierte en una lucha por sobrevivir cuando la leyenda del Verdugo vuelve a cobrar fuerza y los sustos dejan de formar parte del espectáculo.