Iruña Rock abre este jueves la venta de 500 abonos para su edición de 2027, que se celebrará el 28 y 29 de mayo

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Iruña Rock pone en marcha este jueves la venta de abonos a ciegas para su próxima edición, que se celebrará los días 28 y 29 de mayo de 2027.

Las primeras 500 personas podrán hacerse con su abono a un precio especial de lanzamiento de 40 euros, antes de que se conozca el cartel de esta nueva edición.

Los abonos estarán disponibles a partir de las 10 horas, exclusivamente a través de la web (irunarock.com). El cartel y el resto de novedades del festival se anunciarán próximamente.