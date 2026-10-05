Iso (PSN) marca como objetivo "conseguir una mayoría progresista más amplia" para "seguir conquistando derechos"

Archivo - La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, ha afirmado que los socialistas afrontan las elecciones anticipadas del 29 de noviembre "con un objetivo claro, conseguir una mayoría progresista más amplia que permita seguir conquistando derechos, reducir desigualdades y mejorar la vida de la mayoría social.

Esther Iso ha destacado que "la convocatoria de elecciones generales anunciada por el presidente Sánchez abre un nuevo tiempo político en nuestro país y lo hace porque si queremos seguir avanzando y acometer las reformas que España todavía necesita, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la ciudadanía".

La dirigente socialista ha afirmado que "estamos ante un momento de grandes transformaciones y también de grandes decisiones, y los ciudadanos y ciudadanas vamos a tener que elegir entre dos modelos: seguir avanzando con un Gobierno que defienda los servicios públicos, los derechos o la justicia social; o permitir que la ultraderecha marque el rumbo de nuestro país y recorte derechos que tanto nos ha costado conquistar".

Iso ha asegurado que "desde el Partido Socialista vamos a trabajar para explicar lo que está en juego, para movilizar a la mayoría progresista de Navarra y sobre todo para defender un proyecto de futuro para España". "Vamos a dejarnos la piel para merecer esa confianza y volver a ganar. Estamos listos, estamos preparados, vamos a por ello", ha señalado.