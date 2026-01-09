Iso (PSN) ve "muy positivo" que tres miembros de la Ejecutiva socialista entren al Gobierno foral

La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, en una convocatoria con medios de comunicación. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, ha valorado este viernes que tres miembros de la Ejecutiva socialista hayan entrado al Gobierno foral con la remodelación realizada por la presidenta María Chivite, algo que ha destacado como "muy positivo".

En concreto, pasan a formar parte de la estructura del Gobierno de Navarra Javier Remírez, nuevo vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad, y portavoz; Inma Jurío, consejera de Interior, Función Pública y Justicia, y Miriam Martón, director general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo.

Esther Iso ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que "tres personas de nuestra Ejecutiva van a formar parte de ese nuevo Gobierno de Navarra, que lo que vienen a dar es un nuevo impulso y una vida política dentro de ese Gobierno, con nuevas formas de ver y nuevas formas de hacer que hagan que esta segunda etapa de la segunda legislatura de María Chivite sea más próspera".

Por el contrario, ha criticado que "UPN ha comenzado el año como lo terminó, desde el insulto, desde el descrédito, desde la antipolítica y desde la nada, porque ese es su discurso político y ese es el objetivo que tienen para Navarra, la nada". "Ahí no van a encontrar al Partido Socialista. El Partido Socialista tiene su rumbo claro. Tenemos claro que nos vamos a centrar en las personas, que tenemos un proyecto sólido para Navarra y que no vamos a estar en el y tú más", ha asegurado.

Esther Iso ha afirmado que el PSN "viene a este 2026 con energía renovada, con un proyecto sólido para Navarra y con unas ideas muy claras, que pretenden seguir transformando la vida de la gente y centrar nuestras políticas en esas personas que necesitan de nuestra ayuda en Navarra y que necesitan seguir viendo su calidad de vida mejorada". "Ya lo dijo la presidenta, terminábamos el año con muy buenos datos y así es. Tenemos unos Presupuestos, los séptimos de María Chivite; el 70% más o menos de la población navarra va a contar con más dinero en su bolsillo en el día a día con las medidas fiscales, y tenemos también una economía fuerte, unas empresas en crecimiento, además muy innovadoras", ha resaltado.

Iso ha considerado que "tenemos una estabilidad en Navarra que no es fruto del azar, que es fruto de una política útil, de una política que está centrada en las personas y una política que busca mejorar nuestro día a día". "Nuestro objetivo es claro. Queremos seguir liderando el espacio progresista de Navarra. Queremos seguir ilusionando a esa parte social que cree que una Navarra progresista es posible, que una Navarra con mejores servicios públicos y de calidad es posible, y sobre todo que una Navarra más justa y más cohesionada es posible", ha resaltado.

Preguntada sobre si desde el PSN se había pedido a Chivite que hubiese más participación del partido en el Gobierno, Esther Iso ha indicado que en el PSN "siempre hemos creído que el proyecto liderado por María Chivite es un proyecto centrado en el Partido Socialista de Navarra". "Es verdad que introducir a tres personas de la Ejecutiva del Partido Socialista nos da más empuje, nos da más ilusión para seguir adelante y sobre todo da una perspectiva muchísimo más clara de la política que queremos para Navarra", ha indicado.

No obstante, ha precisado que el PSN ha estado "contento con el Gobierno siempre". "Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para los dos consejeros -Félix Taberna y Amparo López- que en este momento dejan su responsabilidad, porque han hecho un muy buen trabajo, han estado liderando un Gobierno que no ha sido fácil, no fue fácil en el año de 2019, no está siendo fácil tampoco en el de 2023, y han estado dando su trabajo y su tiempo para un proyecto liderado por María Chivite. Ahí han estado acompañándoles", ha resaltado.

Iso ha afirmado que "el partido, en este momento, ni está más contento ni más descontento". "Tiene la ilusión de dos caras nuevas -Javier Remírez e Inma Jurío-, que no son nuevos en política, que son dos personas muy bregadas en política y muy ligadas al Partido Socialista de Navarra y a sus Ejecutivas. Es un tiempo nuevo, que la presidenta así lo quería y así lo veía, y en eso en el partido estamos muy contentos por esa decisión", ha señalado.