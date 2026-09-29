IUN centrará su programa electoral de 2027 en vivienda, servicios públicos, vertebración territorial y medio ambiente

El coordinador general de IUN, Carlos Guzmán - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Navarra ha dado comienzo al proceso de elaboración programática para las elecciones municipales, forales y generales del año 2027, que se centrará en cuatro "áreas clave" como son la vivienda, los servicios públicos, la vertebración territorial y el cuidado del medio ambiente.

En una rueda de prensa, el coordinador general de IUN, Carlos Guzmán, ha afirmado que IUN quiere "preparar la mejor propuesta programática posible", centrada en "las necesidades de los 692.026 navarros y navarras que viven en nuestros 272 municipios".

La propuesta de IUN, ha dicho, "pretendemos que sea construida de la mano de la inteligencia colectiva que existe en la sociedad civil organizada de Navarra". "Esta es la propuesta político-programática que pretendemos elaborar Izquierda Unida de Navarra, que posteriormente trasladaremos a las coaliciones de las cuales formaremos parte en el ámbito de Navarra y también en el ámbito de las elecciones generales posteriormente, y que además pretendemos desarrollar a lo largo de los próximos cuatro años en las instituciones de las cuales formemos parte Izquierda Unida y nuestras coaliciones", ha apuntado.

Por ello, IUN ha lanzado 'Programa, programa, programa', un proceso "de interlocución política y social con decenas y decenas de entidades sociales, con sindicatos de clase, con movimientos sociales, para que con ellas se nutra esa propuesta político-programática que Izquierda Unida de Navarra pretendemos desplegar durante los próximos años en las instituciones".

Para ello, desde Izquierda Unida de Navarra se va a iniciar una ronda de contactos con sindicatos, movimientos sociales y asociaciones de diversas temáticas. También han habilitado el correo electrónico organizacion@iun-neb.org para centralizar todas las aportaciones de los distintos agentes sociales. Las entidades interesadas podrán enviar sus propuestas a lo largo del mes de octubre.

"Queremos construir una hoja de ruta compartida centrada en las necesidades más urgentes de los navarros y de las navarras: vivienda, servicios públicos, protección del medio ambiente y vertebración territorial", ha incidido.

En cuanto al proceso, ha explicado que desde IU, "como formación política, elaboramos siempre un programa electoral propio que luego trasladamos a nuestras coaliciones", por lo que "aportaremos nuestro programa electoral a ambas coaliciones, tanto a la orientada a las elecciones locales y forales como a la próxima coalición que está a punto de sellarse para el ámbito de las elecciones generales".

ESPERA "MATERIALIZAR" EN PRÓXIMOS "DÍAS O SEMANAS" LAS COALICIONES

En respuesta a los periodistas, ha señalado que la relación entre los distintos partidos políticos que componen Contigo-Zurekin "es fantástica". "Tenemos una hoja de ruta común, que es el programa electoral que firmamos hace cuatro años. Son más las cosas que nos unen que las que nos separan", ha apuntado.

En cuanto al estado de las negociaciones de cara a reeditar la coalición para las próximas elecciones, Guzmán ha respondido que "estamos trabajando en ello". "Estamos manteniendo dos procesos de negociación paralelos, uno centrado en las elecciones locales y forales, otro centrado en las próximas elecciones generales. Son procesos que se están desarrollando de manera paralela. La vocación de Izquierda Unida es la de construir la alianza más amplia posible, y en ello estamos trabajando, y esperemos que a lo largo de los próximos días o de las próximas semanas podamos materializar ya el anuncio definitivo de ambas coaliciones", ha indicado.

Preguntado sobre si está siendo un proceso "complicado" -ya que Podemos-Ahal Dugu por el momento no ha anunciado su adhesión al proyecto-, Guzmán ha señalado que "no, está siendo un proceso típico de estas características". "Quizás un poquito más ralentizado, porque estamos en dos planos distintos. Estamos negociando de manera simultánea una coalición centrada en Navarra para las elecciones locales y forales. Y a nivel estatal, de cara las próximas elecciones generales, estamos negociando una coalición mucho mayor, con agentes de otras comunidades, de otros territorios, y en estos momentos estamos intentando cerrar lo antes posible esos dos procesos para poder trasladar cuanto antes una propuesta al conjunto de la sociedad", ha manifestado.

En respuesta a qué es lo que está "retrasando" este proceso, ha afirmado que "no hay ningún retraso concreto, es un proceso de construcción que hay que realizarlo con tranquilidad". "Hay que hablar de aspectos políticos, de aspectos programáticos, de aspectos organizativos. Nosotros lo que pretendemos cuando negociamos una coalición con otros agentes organizativos es establecer una hoja de ruta común. Cuando te presentas como un partido en solitario es mas fácil, entiendo yo, realizar esos procesos, pero cuando tienes que ponerte de acuerdo con distintos agentes son muchísimas las cuestiones que hay que abordar", ha dicho.

Guzmán ha incidido en que "no hay ninguna cuestión que esté retrasando el proceso de manera concreta, sino que en estos momentos se están solapando los dos procesos, el proceso más específico de Navarra y el proceso de elecciones generales". "Y estamos realizando el mejor trabajo posible. Confiamos, honestamente, en que a lo largo de los próximos días o de las próximas semanas, a lo sumo, podamos anunciar ya tanto el proyecto general como el proyecto de Navarra", ha insistido.

Ha remarcado Guzmán que "estamos en unos momentos de tanta intensidad política, que en algunos momentos priorizamos el día a día político a la cuestión más interna organizativa, que es la que se dedica a este tipo de procesos".

Preguntado por las personas que podrían encabezar las candidaturas a la Presidencia del Gobierno de Navarra y a las distintas alcaldías, Guzmán ha explicado que primero hay que "cerrar el acuerdo político-organizativo" y que "todos los escenarios están abiertos". A la pregunta de si él estaría dispuesto a ser cabeza de lista, Guzmán ha respondido que "no tengo ninguna vocación personalista, yo siempre he estado donde lo han decidido mis compañeros y compañeras de IUN".

"Analizaremos cuál es la mejor propuesta y la determinaremos de manera colectiva. Y yo estaré donde mis compañeros o mis compañeras decidan, o en el primer puesto o en el último de la lista. Yo ahí no tengo ninguna vocación personal, yo aportaré mi granito de arena donde mis compañeros o mis compañeras decidan que tenga que estar", ha apuntado.

También ha sido preguntado sobre si le sorprendió que Podemos hiciese público un comunicado en el que reclamaba "más ambición" a Contigo-Zurekin a la hora de recuperar viviendas en manos de fondos de inversión. Al respecto, Guzmán ha respondido que "no, sorpresa tampoco". "Somos organizaciones políticas distintas. Tenemos una hoja de ruta común compartida, que es la de la coalición, y luego las comunicaciones que realizamos de manera más orgánica las distintas formaciones políticas se reciben con naturalidad", ha apuntado.

Según ha subrayado, "tenemos una hoja de ruta común, pero luego, al margen de la hoja política común del trabajo institucional, somos organizaciones independientes y soberanas que realizamos nuestra propia actividad".