IUN elige a las seis personas que integrarán la candidatura de Contigo-Zurekin en las elecciones de 2027

Representantes de Izquierda Unida de Navarra que se integrarán en la candidatura conjunta de Contigo-Zurekin en las elecciones de 2027. - IUN

PAMPLONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Navarra (IUN) ha elegido a las seis personas, encabezadas por su coordinador, Carlos Guzmán, que formarán parte de la candidatura conjunta de Contigo-Zurekin en las elecciones forales de 2027.

La lista liderada por Guzmán fue la única presentada en el proceso de primarias para configurar la lista de la organización al Parlamento de Navarra. La decisión de abrir este proceso se adoptó el lunes 11 de mayo en una Coordinadora Extraordinaria de la federación, que aprobó el reglamento y el calendario que regirían esta consulta interna.

Desde IUN, destacan que la lista elegida "conforma un equipo que combina renovación, experiencia institucional y compromiso con el territorio". Junto con Guzmán, la lista se completa con Ane Sánchez, de 35 años y concejala de Contigo-Zurekin en el Ayuntamiento de Barañáin; Alberto Lajusticia, de 35 años y concejal por Contigo Tudela en el consistorio tudelano; Ana Ibarrola, de 54 años, militante de IUN en Estela; Iñaki Bernal, de 52 años, concejal de Contigo-Zurekin en el Ayuntamiento de Berriozar y exsenador de Izquierda Unida en la legislatura XII (2016-2019); y Amaya Olcoz, de 56 años, militante de Tafalla.

IUN ha subrayado que este proceso interno tiene como objetivo "seleccionar a las seis personas que conformarán la representación de la organización en la candidatura conjunta". "Las personas candidatas que han resultado elegidas en estas primarias se incorporarán a la lista definitiva al Parlamento foral de la manera que se acuerde en el marco del proceso de negociación de la coalición que actualmente se encuentra en marcha con las fuerzas políticas de Contigo Navarra - Zurekin Nafarroa", ha explicado.

La organización ha valorado muy positivamente la participación en este proceso "que refleja la voluntad de construir una alternativa sólida, unitaria y comprometida con los derechos sociales y el bienestar de la ciudadanía navarra, de cara al próximo ciclo electoral".

"En estos momentos la izquierda navarra necesita coherencia política, seriedad organizativa y firmeza ideológica, e Izquierda Unida ofrecemos un grupo de compañeros y compañeras comprometidos con la construcción del mejor proyecto político para Navarra. En menos de un año afrontaremos unas importantes elecciones locales y forales y queremos tender la mano al conjunto de la mayoría social de Navarra. Vamos a dejarnos la piel para definir una propuesta política centrada en la defensa de los derechos e interés de las familias trabajadoras, y en la felicidad y el buen vivir de los navarros y navarras", ha destacado Carlos Guzmán.