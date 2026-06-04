El jefe de la Policía Foral afirma que los agentes fallecidos eran "destacados perfiles profesionales y personales"

Minuto de silencio en el Parlamento foral. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Policía Foral, Iván Ortueta, ha destacado que los cinco policías forales fallecidos este miércoles en un accidente de tráfico en Elgoibar (Guipúzcoa) eran "destacados perfiles profesionales y personales", que "dejan un vacío enorme". Según ha indicado, "es el momento de arropar a las familias y de darles todo el soporte que podamos".

En declaraciones a los medios de comunicación tras asistir al minuto de silencio en recuerdo a los agentes que se ha guardado en el Parlamento de Navarra, Ortueta ha indicado que, entre todos, están tratando "de llevar la situación de la mejor manera posible". "Estamos tratando de pasar este trance tan duro que nos ha tocado apoyando a las familias y a los compañeros, poco a poco superando el trago", ha dicho, para afirmar que están "poco a poco interiorizando la pérdida".

Ha valorado que han recibido "infinidad" de muestras de apoyo, "de afecto y de cariño de todas las instituciones, de cuerpos autonómicos, de instituciones públicas del Estado, de Navarra, de la sociedad civil...". "Es una muestra de afecto muy amplia a la que poco a poco trataremos de dar respuesta porque ahora nos estamos centrando en apoyar a las familias en cualquier cosa que podamos ayudarles y necesiten", ha indicado el jefe de la Policía Foral, quien todavía no conoce detalles del homenaje previsto por el Gobierno de Navarra.