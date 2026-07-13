El 'Joker' protagoniza una polémica visita a los Sanfermines, con sanciones por incumplimientos de la norma

Imagen de la persona caracterizada como el 'Joker' - EDUARDO SANZ NIETO-EUROPA PRESS

PAMPLONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

En lo que llevamos de fiestas de San Fermín hay un personaje que ha llamado la atención despertando tanto la curiosidad de la gente, en ocasiones, como la indignación, en otras. Se trata de una persona caracterizada como el 'Joker', con el pelo teñido de verde, la cara blanca y la boca pintada con una sonrisa roja.

A lo largo de los días se le ha visto corriendo en los encierros y luego en las vaquillas que tienen lugar en el interior de la Plaza de Toros tras la carrera de los mozos con los astados.

Tras el encierro de este sábado, protagonizado por los toros de la ganadería José Escolar, fue identificado y sancionado por la Policía Municipal de Pamplona por grabarse durante la carrera con los toros y tocar a una de las reses. Fue retirado de la Plaza de Toros por agentes de este cuerpo policial. En este recorrido, este 'Joker' se dedicó a imitar los gestos histriónicos del popular villano de Batman y se puso las manos en la espalda para fingir que se lo llevaban detenido.

Sin embargo, aclaran a Europa Press desde la Policía Municipal de Pamplona, esta persona no fue detenida en ningún momento sino que simplemente fue denunciado administrativamente.

Este domingo se le ha podido ver nuevamente en el interior del recorrido del encierro, minutos antes de que comenzase la carrera, esta vez sin maquillaje pero con su distintivo color de pelo verde. Agentes de la Policía Municipal lo han sacado del recorrido al comprobar que tenía intención de volver a grabarse con el móvil durante la carrera con los toros.

La Ordenanza del Encierro recoge en su artículo 11 que está "taxativamente prohibido y será objeto de denuncia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad: utilizar cualquier medio grabador de imagen o sonido, incluso aparatos de telefonía móvil, dentro del recorrido o de los vallados reservados, sin la debida autorización". La normativa considera estas conductas como infracciones graves y están sujetas a una sanción que, según la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas, oscila entre los 601 y los 6.000 euros.