Jorge Marín, nuevo director de gestión del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA) - IDISNA

PAMPLONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Jorge Marín Vidondo ha sido nombrado nuevo director de Gestión del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA), en sustitución de Natalia Cal Purriños que asumió el cargo durante cuatro años.

Jorge Marín (Berbinzana, 1981) es licenciado en Biología y Bioquímica por la Universidad de Navarra y cuenta con una sólida trayectoria en puestos de responsabilidad en gestión de la investigación en los sectores de alimentación y salud a nivel regional, nacional y europeo, según ha informado el Gobierno.

Trabajó en CNTA como responsable de Gestión de Proyectos desde 2008 y en 2018 se incorporó a Navarrabiomed, donde ocupó el puesto de Gestor de Proyectos de I+D+i. En 2022, fue designado responsable de I+D+i del IdiSNA, cargo que ha asumido de manera ininterrumpida hasta la actualidad.

CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL

En esta nueva etapa, ha expuesto el Ejecutivo, el director de gestión trabajará para seguir impulsando la excelencia científica, fomentar la colaboración entre los centros que integran el Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra y fortalecer la conexión entre la investigación básica, clínica y tecnológica.

Jorge Marín compartirá el liderazgo de la institución con el doctor Nicolás Martínez Velilla, quien continúa desempeñando la Dirección Científica del IdiSNA, cargo que ocupa desde diciembre de 2021. Martínez Velilla es, además, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Navarra e investigador responsable del Grupo de Geriatría, Envejecimiento Activo y Fragilidad.

La designación de Marín fue ratificada por unanimidad por el patronato del IdiSNA en su reunión celebrada el pasado 24 de junio, y a partir del 1 de julio asumió sus funciones.