Las jornadas formativas del Consejo de Estudiantes de la UPNA reúnen a una treintena de participantes en Aibar

PAMPLONA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de integrantes del Consejo de Estudiantes de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha participado recientemente en unas jornadas formativas celebradas en Aibar. La actividad, organizada por este órgano de representación, deliberación y consulta del alumnado, ha reunido a estudiantes de todas las escuelas y facultades de la institución académica en un entorno dedicado al aprendizaje, el intercambio de experiencias y el análisis de propuestas para mejorar la vida universitaria.

En esta edición, las sesiones se han centrado en la formación de las delegadas y los delegados en calidad, habilidades para hablar en público, normativa universitaria y conocimiento del organigrama de la UPNA.

Además, el programa ha incluido mesas redondas sobre vida universitaria y redes sociales del Consejo de Estudiantes, un modelo de asambleas externas y el análisis del marco regulador nacional en materia de universidades, según ha explicado la UPNA en una nota.

El Consejo de Estudiantes del centro académico, que preside la estudiante del grado en Economía María Virto Martínez, está constituido por delegadas y delegados de grupo en las titulaciones de grado, posgrado y doctorado y por los representantes estudiantiles en el Claustro universitario.