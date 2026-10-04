José Ignacio Zuazu de Pamplona gana el XX Concurso Navarro de Chistorra. - ALOA COMUNICACIÓN

PAMPLONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

José Ignacio Zuazu, de Carnicerías Zuazu de Pamplona, ha ganado el XX Concurso Navarro de Chistorra, celebrado este domingo en Pamplona, y ha recibido la txapela y el mandil que le distinguen como mejor elaborador de este producto tradicional navarro. Por su parte, José Miguel Irigoyen de Carniceros Artesanos Irigoyen Martínez de Lerín, ha obtenido el segundo premio y José Luis Guallar, de Supermercado Guallar Murillo de Argüedas, el tercero.

José Ignacio Zuazu ha indicado que el año pasado llegaron al podio y ya este año "lo hemos conseguido". Se trata de "un orgullo" ya que el seguir preparando la chistorra artesana supone "mucha dedicación personal día a día". "Yo me tengo que jubilar, que ya llevo desde los catorce", ha señalado, pero de momento no ve en el horizonte el relevo generacional así que ha animado a los jóvenes a que busquen trabajo en este sector.

Un total de 36 carniceros artesanos han participado en esta vigésima edición del certamen, organizado por el Gremio de Carniceros, que este año ha celebrado dos décadas de trayectoria.

Además, de los tres primeros puestos han resultado finalistas Santi Moreno de Carnicería Los Porches de Ayegui, Haritz Arrieta de Embutidos Arrieta de Zubiri, Javier Garde de Carnicería Ciaurriz de Elizondo, María Erlande Albino de Carnicerías Deierri de Pamplona, Myriam Basarte de Carnicería Basarte de Villafranca, José Ramón Martínez de Embutidos San Antón de Barillas y Patxi Aldasoro de Carnicería Pako de Olazagutía, detallan en una nota de prensa los organizadores del certamen.

La jornada ha combinado el concurso profesional, desarrollado durante la mañana en el Txoko del Carnicero, con una Fiesta de la Chistorra en la cercana Plaza Alfredo Floristán, donde se han sucedido la degustación popular, las actividades infantiles y la música en directo.

36 ELABORADORES Y UN JURADO PROFESIONAL

Desde las 9.00 horas, el jurado se ha reunido en el Txoko del Carnicero para valorar las muestras presentadas por los 36 profesionales participantes. Las chistorras han sido examinadas de forma anónima, identificadas mediante una clave numérica para garantizar la imparcialidad de las valoraciones.

El jurado de esta XX edición ha reunido a profesionales de la restauración, el sector cárnico y el ámbito técnico y académico de la alimentación. Como una de las novedades de este año, ha contado con la presencia de Eneko Izkue, cocinero y profesor del Basque Culinary Center.

Junto a él han formado parte del jurado Luis Zuazu, presidente del Gremio de Carniceros de Navarra; María José Beriain, catedrática de Nutrición y Bromatología de la UPNA y académica de las Academias de Gastronomía Navarra y Vasca; Isidre Guitart, gerente de Embutidos Larrasoaña; Miren Alzueta, directora técnica de Embutidos Goikoa; Iñaki Andradas, cocinero del restaurante Baserriberri; Iván Romero, gerente de Galar Foods; Fermín Maeztu, técnico de INTIA; Eusebio Pedroarena, en representación de la Cofradía de la Chistorra; Idoya Fernández, profesora del Área de Tecnología de los Alimentos de la UPNA, y Carlos Iriguibel, de Cárnicas Iriguibel y ganador de la XIX edición del concurso en 2025.

Han completado el jurado Javier Díaz, del restaurante Alhambra; Iosu Rípodas, del restaurante Rodero; Goiza Isiegas, de Akari Gastroteka, y Aitzol Zugasti, cocinero y asesor de Frigicoll.

Mientras el jurado realizaba las valoraciones, la celebración se ha trasladado también a la Plaza Alfredo Floristán, donde desde las 10.30 horas la ciudadanía ha podido participar en la tradicional degustación de pinchos de chistorra, junto con las actividades infantiles e hinchables. A partir de las 11.00 horas, la música en directo de Chuchín Ibáñez y Los Charros, El Cuarteto de Nanés y Dúo Ilya ha acompañado el ambiente festivo.

A las 12.15 horas, una comitiva encabezada por los integrantes de la recién creada Cofradía de la Chistorra ha partido desde el Txoko del Carnicero hacia la Plaza Alfredo Floristán. Al desfile se han sumado representantes de la Cofradía del Espárrago de Navarra, la Cofradía del Relleno de Navarra y la Cofradía del Cuto Divino, acompañando a los nuevos cofrades en el recorrido entre el espacio donde se había desarrollado la valoración profesional y el escenario de la celebración popular.

La llegada de la comitiva a la plaza ha dado paso al acto central de la jornada, con la entrega de premios del XX Concurso Navarro de Chistorra.

LOS PRIMEROS COFRADES DE HONOR DE LA COFRADÍA DE LA CHISTORRA

La celebración del vigésimo aniversario ha servido también como escenario para uno de los primeros actos públicos de la Cofradía de la Chistorra, presidida por Patxi Goñi y creada para "promover, defender y difundir la chistorra como producto gastronómico tradicional de Navarra".

Durante la ceremonia han sido reconocidos como sus primeros cofrades de honor Juan Martínez de Irujo, María José Beriain y Juan Ramón Burguete.

Juan Martínez de Irujo ha recibido la distinción por "llevar con orgullo el nombre de Navarra y defender sus tradiciones y su riqueza gastronómica, especialmente la txistorra". Referente de la pelota navarra, "representa valores como el esfuerzo, la autenticidad y el arraigo a la tierra, compartidos por quienes mantienen viva la elaboración artesana de este producto".

María José Beriain ha sido reconocida por "su contribución al conocimiento y a la mejora de la calidad de la txistorra desde la investigación y la colaboración con sus elaboradores". Como catedrática de Nutrición y Bromatología de la UPNA y académica de las Academias de Gastronomía Navarra y Vasca, "ha contribuido a unir tradición y conocimiento científico para preservar y mejorar el producto".

Por su parte, Juan Ramón Burguete ha recibido el reconocimiento por "su compromiso con el oficio carnicero y la puesta en valor de la txistorra artesana". Como presidente del Txoko del Carnicero, ha colaborado con el Gremio de Carniceros de Navarra en el impulso y continuidad del Concurso Navarro de Chistorra.