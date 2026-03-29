Jóvenes navarros participarán en proyectos de cooperación en Argelia, El Salvador, Perú y Tanzania

Joven cooperante acompañando a dos menores. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de la Juventud y de la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, ha lanzado una nueva edición del programa 'Juventud Cooperante Navarra: Ve, participa y cuéntanos'. Se ofrecen en total catorce plazas para que jóvenes de entre 20 y 30 años puedan participar en proyectos internacionales de cooperación promovidos por ONGD de la Comunidad foral.

Esta iniciativa busca "promover la solidaridad internacional, el aprendizaje intercultural y la ciudadanía activa de la juventud navarra a través de experiencias transformadoras en el Sur Global".

El plazo para presentar candidaturas estará abierto hasta el 30 de abril de 2026, y podrán optar a las plazas aquellas personas jóvenes nacidas entre 1996 y 2006 empadronadas en Navarra. La salida a los distintos países tendrá lugar entre junio y octubre de 2026, y todos los gastos vinculados a la participación (viaje, alojamiento, manutención, seguro y formación) estarán cubiertos para las personas jóvenes cooperantes, informa el Gobierno de Navarra en un comunicado.

En la edición de este año se ofrecen plazas en Argelia, El Salvador, Perú y Tanzania, con estancias que van desde un mes de duración hasta los diez meses y que abarcan áreas como la acción social, el desarrollo comunitario, la salud con enfoque de género, la educación popular o el acompañamiento a la infancia y la juventud, siempre en colaboración directa con las entidades locales en los países de acogida.

Las personas seleccionadas colaborarán con organizaciones navarras con amplia trayectoria en cooperación internacional, como la Asociación de Trabajadores y Técnicos Sin Fronteras (ATTsF), la Asociación Navarra Nuevo Futuro, el Colectivo El Salvador Elkartasuna, la Fundación PROCLADE YANAPAY, la Fundación RODE, ONAY o SETEM Navarra, que trabajan directamente con las entidades a cargo del desarrollo de los proyectos sobre el terreno.

De forma complementaria a esta iniciativa, el Instituto Navarro de la Juventud viene desarrollando el programa de sensibilización 'Te cuento el Sur'. Gracias a él, cualquier entidad, centro educativo o asociación puede solicitar que quienes han participado en estos proyectos acudan a sus espacios para compartir su experiencia, petición que se debe realizar a través de la página web del Instituto Navarro de la Juventud.

En lo que va de año, ya se han celebrado tres de estos encuentros, y el próximo está previsto para el 14 de abril a las 19 h en la Casa de Cultura de Villafranca, a cargo de la ONGD Asociación de Trabajadores y Técnicos Sin Fronteras (ATTsF).