En junio las temperaturas han superado en 3 y 5 grados los valores medios en Navarra

Archivo - Foto de archivo de un termómetro marcando una temperatura de 39 grados. - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mes de junio ha resultado "extremadamente cálido" con unas temperaturas que superan en 3 y 5 grados los valores medios en la mayoría de las estaciones de Navarra. Localidades como Goñi con +5,2ºC, Sesma +5,1ºC e Irurtzun +5,1ºC han sido quienes más se han alejado de los valores medios. Del 21 al 24 de junio la mayoría de las estaciones marcaron temperaturas por encima de los 40ºC.

Tal y como se recoge en el comentario meteorológico que cada mes publica el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral, durante los días 21 y 27 se registró la primera ola de calor del año, "intensa y duradera", que llevó a 45 estaciones a superar la efeméride de temperatura máxima del mes de junio.

Cabe remarcar que las temperaturas mínimas registradas durante los días 22 y 25 junio marcan noches tropicales con más de 20ºC incluso tórridas con más de 25ºC en Areso, Leitza y Goñi.

En relación a las precipitaciones, estás no han llegado a alcanzar el 25% de los valores medios, han estado por debajo de lo habitual, si bien se sucedieron tormentas el 27 y 28 en Erremendia, Isaba, Refugio de Belagua, Irabia, Oskotz, AbodI y Bera (Larrategaña). El agua almacenada en los embalses ha descendido del 88% al 76% actual.