La Junta Electoral avala el encendido de la iluminación de la catedral de Tudela

Archivo - Alejandro Toquero, alcalde de Tudela. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona de Tudela ha avalado el encendido de la iluminación ornamental de la Catedral de Tudela que tuvo lugar el pasado 22 de octubre y ha desestimado un escrito de un concejal de Contigo, Alberto Lajusticia, que pedía que los hechos fueran declarados como inauguración encubierta.

La Junta Electoral señala que "el encendido de la nueva iluminación de la Catedra de Tudela, que ya estaba prevista previamente a la convocatoria de elecciones, no se llevó a cabo con ningún acto o convocatoria inaugural" y explica que la ley orgánica de régimen electoral permite de forma expresa que "los servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo", cosa que sí se ha producido, procediendo a la iluminación del monumento.

La Junta Electoral indica que "no existe en ninguna de las fotografías aportadas de las publicaciones llevadas a cabo en sus redes por el alcalde de la ciudad ninguna referencia al partido político, ni a las elecciones, ningún eslogan, imagen o sintonía utilizada en campaña, no pudiendo apreciar que se den los requisitos exigidos" para apreciar una actividad prohibida en época electoral.

Tras conocer esta resolución, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha señalado que "hay actitudes, más bien pataletas, que retratan por sí solas a quienes las protagonizan". "Contigo Tudela llevó ante la Junta Electoral el encendido de la nueva iluminación de la Catedral, intentando convertir en un absurdo litigio electoral algo que debería haber sido para ellos motivo de satisfacción como lo ha sido para toda la ciudad", ha señalado.

Toquero ha destacado que "la Junta ha sido clara, desestima la denuncia y concluye que no hubo inauguración encubierta ni utilización electoral del acontecimiento por parte del Ayuntamiento".

"Pero más allá de la resolución, hay algo que cuesta entender. ¿Qué les molestaba exactamente? ¿Que la Catedral luciera como merece? ¿Que los tudelanos y quienes nos visitan pudiéramos contemplar iluminado uno de nuestros principales referentes arquitectónicos, artísticos y religiosos? ¿De verdad hubieran preferido que la Catedral siguiera a oscuras, pensando que así perjudicaban al equipo de Gobierno municipal?", ha planteado.

"Yo puedo llegar a entender que Contigo Tudela nos odie, pero lo que no consigo entender es que quieran tan poco a su ciudad y a sus propios vecinos. Qué pena", ha señalado.