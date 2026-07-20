La Junta de Seguridad Local de Tudela se reúne para coordinar el dispositivo especial de las fiestas de Santa Ana

Junta de seguridad de Tudela. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local de Seguridad de Tudela se ha reunido este lunes en el Ayuntamiento para coordinar el dispositivo especial previsto con motivo de las fiestas de Santa Ana, que se celebrarán del 24 al 31 de julio. Durante el encuentro se ha acordado reforzar los efectivos de todos los cuerpos policiales con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir la comisión de delitos durante los días festivos.

En la reunión han participado el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero; la concejala de Festejos, Verónica Gormedino; y representantes de Policía Local, Policía Foral, Policía Nacional y Guardia Civil. Para este operativo especial, Policía Local contará con la totalidad de su plantilla en servicio, mientras que Policía Nacional dispondrá de refuerzos procedentes de Madrid y Pamplona.

Policía Foral incorporará agentes desplazados desde Pamplona y Guardia Civil reforzará sus efectivos con personal de Tafalla, Estella y Pamplona, especialmente para los controles de alcoholemia y tráfico. Asimismo, el dispositivo contará con unidades de intervención, caballería, subsuelo, guías caninos, brigada móvil, drones y un mayor número de agentes de paisano, con el fin de incrementar la capacidad preventiva y de respuesta ante cualquier incidencia.

REFUERZO DE VIGILANCIA

Entre las principales novedades de este año, ha informado el Ayuntamiento de Tudela, destaca el incremento del número de agentes de paisano en todos los turnos y el uso de drones como complemento al sistema de videovigilancia ya existente en la ciudad, cuyo número de cámaras también se ha ampliado recientemente.

Además, las distintas policías realizarán patrullajes conjuntos durante todas las tardes y noches de las fiestas, prestando especial atención a los actos con mayor concentración de público, como el lanzamiento del cohete, la procesión de Santa Ana, la fiesta de DJs en Padre Bazán, los conciertos de la plaza de los Fueros, los fuegos artificiales, La Revoltosa y el inicio de los distintos espectáculos musicales.

Con el fin de mantener una coordinación permanente, los diferentes cuerpos policiales celebrarán reuniones diarias para intercambiar información y evaluar el desarrollo del dispositivo.

El mayor despliegue tendrá lugar el día del lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas, cuando volverán a establecerse controles de acceso a la plaza de los Fueros. Los puntos de control estarán ubicados en las calles Eza, Ugarte, paseo del Queiles, pasaje Casa Cuna, Sancho el Fuerte, Yanguas y Miranda, Muro y Carrera, con el objetivo de garantizar un acceso ordenado y seguro al recinto.

CONTROLES Y PREVENCIÓN

El operativo se completará con el dispositivo específico de Guardia Civil, que reforzará la vigilancia en los polígonos industriales de la ciudad y colaborará en los controles de alcoholemia y tráfico que se desarrollarán en las entradas y salidas del casco urbano durante las fiestas. Desde la Junta Local de Seguridad se ha destacado la importancia de la coordinación entre todas las administraciones y cuerpos policiales para "ofrecer unas fiestas seguras y garantizar que la ciudadanía y las personas visitantes puedan disfrutar de Santa Ana con normalidad y tranquilidad".