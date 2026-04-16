Jurío destaca la "importancia de la cooperación transfronteriza" para hacer frente a las emergencias de gran magnitud

La consejera Jurío junto a representantes de las distintas regiones participantes en el proyecto europeo ALERT-PYR. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, ha participado este jueves en el Comité Directivo del proyecto europeo de cooperación transfronteriza ALERT-PYR, que ha tenido lugar en el Pic du Midi de Bigorre, en Francia. El objetivo del mismo es "optimizar" las misiones de seguridad civil para "proteger a las personas, a los bienes y al medio ambiente" de los departamentos de Alta Garona, Altos Pirineos y Pirineos Atlánticos (Francia) con Val d'Aran, Aragón, Navarra y Gipuzkoa.

Durante el encuentro, los representantes de las regiones socias han trabajado sobre los ejes de colaboración transfronteriza sobre el terreno. La consejera Jurío ha destacado la "importancia" de la cooperación para "hacer frente a las emergencias de gran magnitud y complejidad, que no entienden de fronteras", así como fomentar "la cultura de la prevención y la autoprotección de la ciudadanía".

Ha afirmado, asimismo, que dotar a la emergencia de "recursos adecuados" es una "prioridad del Gobierno de Navarra" y que iniciativas como este proyecto, "que ya dio resultados positivos en su primera fase", son "fundamentales".

En este sentido, en esta segunda etapa se están desarrollando formaciones de capacitación sobre riesgos sísmicos y gestión de tóxicos, jornadas de maniobras transfronterizas frente a incendios forestales y simulacros de rescates de montaña o de búsqueda de personas desaparecidas, en los que cooperan todos los socios del proyecto.

CONTINUIDAD EN LA COLABORACIÓN TRANSFRONTERIZA

El proyecto ALERT-PYR permite dar continuidad a las líneas de trabajo iniciadas en la anterior convocatoria del Proyecto ALERT, profundizando en la colaboración transfronteriza en situaciones de emergencia. Cuenta con un presupuesto total de 4.995.019,97 euro, y está cofinanciado al 65% por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027). El objetivo de POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra.

El proyecto transfronterizo ALERT, acrónimo de 'Anticipar y Luchar en un Espacio común contra los Riesgos Transfronterizos', nació con el objetivo de mejorar la protección del medio ambiente en el perímetro transfronterizo y "agilizar y coordinar" los medios de emergencias a ambos lados de la frontera.

Fue el primer proyecto POCTEFA que permitió a los bomberos de los Pirineos Atlánticos, Gipuzkoa, Navarra y Aragón trabajar juntos para "armonizar las técnicas de intervención" y compartir recursos humanos y materiales en el marco de las misiones de salvaguarda de personas, bienes y medio ambiente.