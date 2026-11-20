La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, participa en la apertura de unas jornadas sobre justicia restaurativa organizadas por el Ejecutivo foral, en colaboración con la Asociación Navarra de Mediación. - UNAI BEROIZ-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, ha participado en la apertura de unas jornadas sobre justicia restaurativa organizadas por el Ejecutivo foral, en colaboración con la Asociación Navarra de Mediación (ANAME), en el marco de la Semana Internacional de la Justicia Restaurativa. En ellas, ha destacado este tipo de procesos como una forma de generar cohesión social y convivencia y de poner a las víctimas en el centro de los mismos, asegurando su reparación.

La primera parte de los encuentros, denominados 'Hacia una Navarra más restaurativa', ha tenido lugar este viernes en el Centro Comunitario Sociocultural Plazara y, junto a la consejera, ha participado Ana Berruezo, de ANAME.

Durante la apertura, se ha señalado que la Comunidad foral está apostando por este ámbito con proyectos diversos, como la aplicación de la justicia restaurativa en las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia o, por su parte, con las personas presas, mediante servicios de reinserción, tratamientos de adicciones o programas de nuevas masculinidades, entre otros, según ha explicado el Gobierno de Navarra en una nota.

Asimismo, se ha puesto en marcha la Red Restaurativa, una plataforma web que aúna todos los recursos disponibles para la resolución de conflictos por vía extrajudicial. Actualmente, cuenta con un total de 22 en diversos ámbitos como la Administración, el deporte, la discapacidad, la educación, la familia, las personas menores, la salud o la vivienda, con los que se pretende, en caso de conflicto, buscar una solución consensuada y satisfactoria para todas las partes y evitar los juzgados.

Igualmente, a través de unas subvenciones convocadas por el Gobierno de Navarra de forma anual, se financian proyectos de entidades sin ánimo de lucro que promueven las prácticas restaurativas en ámbitos como la discapacidad, la integración social de jóvenes en riesgo de exclusión, la reparación del daño en los conflictos de personas en tratamiento de adicciones, o la conexión entre el tejido empresarial foral y las personas en situación de vulnerabilidad, entre otros.

Esta viernes también se ha celebrado un círculo de experiencias de prácticas restaurativas en Navarra de colectivos, asociaciones y otros agentes sociales que han dado a conocer proyectos que aplican los principios restaurativos en distintos ámbitos y contextos sociales, comunitarios y de atención a las personas.

Se ha llevado a cabo un diálogo colaborativo en el que se han compartido aprendizajes, identificado desafíos y explorado nuevas oportunidades de colaboración para seguir tejiendo una comunidad restaurativa en Navarra.

Por la tarde, se han organizado en Civivox Condestable dos mesas de experiencias para que representantes de distintas asociaciones compartan sus conocimientos sobre proyectos como la aplicación de las prácticas restaurativas con menores y también en el ámbito penitenciario.

El sábado habrá otra sesión que se enfocará al ámbito educativo. Se tratarán las posibilidades que tienen las prácticas restaurativas para mejorar la convivencia en los centros educativos, fortalecer los vínculos dentro de la comunidad escolar y la conciencia del daño.