Jurío prevé que los trabajos sobre la pasarela de Guardia Civil a Policía Foral "culminen" a finales de julio

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, ha afirmado que "podemos señalar una fecha, a finales de este mes de julio, donde efectivamente culminen los trabajos que hemos acordado relativos a la pasarela" de Guardia Civil a Policía Foral.

En respuesta a los medios de comunicación en una rueda de prensa, Jurío ha destacado que "durante mucho tiempo, por parte del Estado y Navarra se ha trabajado conjuntamente para llevar a efecto lo que se acordó en la Junta de Transferencias y que deriva en la celebración de una Junta de Seguridad en la que se hará efectiva la pasarela de los agentes de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que quieran pasar a formar parte de Tráfico de la Policía Foral".

"Mediante comunicaciones con el Estado, podemos señalar una fecha, a finales de este mes de julio, donde efectivamente culminen los trabajos que hemos acordado relativos a la pasarela, a la coordinación policial y a esa necesidad reconocida por el Estado que tiene Navarra de aumentar los efectivos del cuerpo, que dimensionamos en 1.600 efectivos", ha indicado.

Un aumento de agentes que "no solamente obedece a la transferencia como tal de la competencia de tráfico, sino también al entendimiento que se produce entre el Estado y Navarra en la consideración de la Policía Foral como una policía de referencia que nos va a permitir, a través de una planificación ordenada, adecuada y coordinada con el Estado, y con total lealtad y transparencia, llegar a ese dimensionamiento que creemos que es justo para la Policía Foral".

También ha hecho referencia al posicionamiento de UPN, que esta semana ha solicitado que la presidenta de Navarra, María Chivite, "dé explicaciones acerca de la situación de falta de personal en la Policía Foral" y que ha exigido que "se convoque de forma inmediata" la Junta de Seguridad.

Al respecto, Jurío ha indicado que "por fin se suman a ese reconocimiento de no solo la asunción exclusiva de las competencias de tráfico por Navarra por parte de la Policía Foral, sino también a ese ejercicio exclusivo, porque la Junta de Seguridad implica determinadas cuestiones, como puede ser la pasarela, que demuestra que se asume exclusivamente por la Policía Foral el ejercicio de las competencias de tráfico".

Por otro lado, en cuanto a la asunción, el pasado 1 de julio, de la competencia exclusiva en materia de procedimiento sancionador, ha explicado que "ha funcionado correctamente". "La coordinación con la Guardia Civil y la cooperación ha sido también decisiva, y el sistema funciona correctamente con el engarce de los dos cuerpos en ese procedimiento que asume como parte de la asunción de la competencia exclusiva de trafico por la Comunidad foral de Navarra", ha dicho.