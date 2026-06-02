Koine Aequalitas pone en marcha un centro ocupacional para personas migrantes en situación de vulnerabilidad

Koine Aequalitas pone en marcha en Pamplona un centro ocupacional para personas migrantes en situación de vulnerabilidad. - KOINE AEQUALITAS

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Koine Aequalitas ha iniciado en Pamplona la actividad de un centro ocupacional para personas migrantes en situación de vulnerabilidad, en el marco del proyecto OPEN.

Se trata de un centro de día prelaboral dirigido a 45 personas migrantes de alta vulnerabilidad social, en situación administrativa irregular en la mayor parte de los casos. Ofrece un espacio flexible para fortalecer competencias clave, mejorar el dominio del castellano y ampliar redes de apoyo sociales.

Cuenta con una metodología propia, diseñada para ajustarse a las necesidades y expectativas de las personas participantes, mediante un proceso participado con personal técnico público y privado.

La directora de la Fundación Koine Aequalitas, Myriam Flores, ha explicado que durante una primera fase del proyecto se ha desarrollado un diagnóstico y se ha diseñado la metodología inicial basada en las necesidades, expectativas y participación activa tanto de las personas destinatarias como de agentes públicos y privados. En total han participado en esta fase de co-creación 93 personas, entre personal profesional de unidades de barrio y tercer sector y los potenciales beneficiarios.

"Los resultados del diagnóstico han evidenciado la existencia de importantes barreras estructurales que afectan a las personas migrantes en situación de exclusión, especialmente en ámbitos como el acceso a vivienda, empleo, regularización administrativa, aprendizaje del idioma, salud emocional y generación de redes de apoyo", ha apuntado Myriam Flores.

El diagnóstico también concluye que las metodologías más eficaces son aquellas centradas en la persona, adaptadas a trayectorias vitales diversas y basadas en la participación activa y el sentimiento de pertenencia comunitaria.

En virtud de ello, "el centro ofrece un espacio abierto y flexible donde se desarrollan actuaciones de acompañamiento social individualizado, formación en competencias transversales y técnicas, incluyendo castellano, competencias básicas, gestión emocional y capacitación en sectores con demanda laboral y acciones comunitarias", ha explicado Myriam Flores.

El 1 de junio, OPEN abrió sus puertas con las primeras 15 personas participantes, que formarán parte del inicio de la segunda fase del proyecto, consistente en el testeo de la metodología de intervención diseñada. Esta nueva etapa permitirá validar en un entorno real el modelo de acompañamiento integral desarrollado, evaluar su impacto y continuar construyendo una propuesta innovadora y replicable de inclusión sociolaboral y comunitaria.

Durante las últimas semanas la fundación ha llevado a cabo 43 entrevistas con hombres y mujeres de diferentes nacionalidades, entre ellas Marruecos, Argelia, Nigeria, Malí y Túnez, además de otros países del entorno africano y mediterráneo.

"Este proceso de escucha y valoración nos ha permitido conocer de primera mano sus trayectorias, necesidades y motivaciones. Tras el análisis del equipo técnico -que ha incluido la recogida de indicadores y el uso de una herramienta diseñada 'ad hoc' para la baremación, orientación de itinerarios y aplicación de los criterios de selección- hemos seleccionado a 15 personas candidatas que cumplen los requisitos del programa y muestran una disposición sólida para iniciar el itinerario de acompañamiento", ha destacado la directora de la fundación.

Posteriormente, se incorporarán dos tandas mas de 15 personas en cada una con el fin de seguir testando y validando la metodología e incorporar aquellas mejoras que se consideren necesarias.

Paula Ruiz, directora del área de Innovación Social de la Fundación Koine, ha explicado que la duración mínima de la estancia de estas personas es de cuatro meses y se puede prolongar hasta un máximo de doce. "Es una metodología flexible y adaptada en todo momento a las personas", ha apuntado.

Ruiz ha afirmado que "nos encontramos con bastantes perfiles jóvenes, de personas que están muy interesadas en trabajar y que se encuentran en edad laboral". "Una vez empecemos con clases de castellano, que entendemos que es la base de su futura incorporación laboral, se realizará una formación técnica en un sector para su posterior incorporación laboral", ha detallado. Por ejemplo, se prevé formar a estas personas en hostelería, comercio, peluquería o arreglo de bicicletas. "Una vez vayamos conociendo a las personas y veamos sus ambiciones y sus necesidades, nos centraremos en uno de estos sectores", ha explicado.

Nabila Doudoud, de 53 años, residente en Pamplona desde hace ocho meses, procedente de Argelia, con tres hijos, y usuaria del centro, ha explicado que en OPEN quiere estudiar castellano. "Quiero formación. Me gusta el grupo. El profesor es perfecto", ha indicado.

Por su parte, Khaled Amine, también usuario del proyecto, de 51 años, acaba de llegar a Pamplona con su mujer y sus tres hijos, y por el momento "todo va bien". "Todo lo que aprenda será bienvenido. Creo que tengo un buen futuro aquí y voy a seguir aprendiendo todo lo que pueda. Lo que veo es que hay muy buen clima de trabajo, no es una cortesía que digo sino que es la verdad", ha señalado.