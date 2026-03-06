Koldo García solicita comparecer por videoconferencia en la comisión de investigación, que lo decidirá el martes

Archivo - El exasesor Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, ha enviado este viernes al Parlamento de Navarra una solicitud para comparecer por videoconferencia en la comisión de investigación sobre adjudicación de obra pública el próximo miércoles, día 11, una decisión que la comisión adoptará en una reunión el martes, día 10. No obstante, la comisión de investigación ha mostrado su interés en que sea presencial.

García, que se encuentra en prisión provisional, ha remitido esta petición a la Cámara después de que la sala segunda del Tribunal Supremo le contestara este jueves que no es competente para autorizar su comparecencia por videoconferencia.

La comisión de investigación se posicionará al respecto el próximo martes en su reunión interna, pero según han indicado fuentes parlamentarias no tiene intención de atender al requerimiento, porque desean que sea una comparecencia presencial.

En la providencia de este jueves de la jueza del TS, se señalaba que, en caso de que la comparecencia finalmente fuese por videoconferencia, "deberá ponerse en inmediato conocimiento de esta Sala con la antelación suficiente para poder dejar sin efecto el traslado" de Koldo García "ya gestionado con Instituciones Penitenciarias". En caso de que fuera denegada la práctica de videoconferencia, "la conducción ya acordada deberá practicarse con todas las medidas de seguridad oportunas".