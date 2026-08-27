Kultur desembarca en Lodosa, Mélida y Ezcároz con flamenco de autor y folk de aniversario del 28 al 30 de agosto

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa estival Kultur 2026 continúa este fin de semana, de viernes a domingo, con tres actividades de acceso libre al aire libre, vertebradas en esta ocasión por la vertiente contemporánea del flamenco y la conmemoración de un cuarto de siglo de folklore fusionado.

El arranque de este bloque de programación tendrá lugar en Lodosa el viernes 28 de agosto a las 20 horas, espacio donde la Plazuela albergará el montaje 'Cuerdas de Libertad', liderado por el guitarrista Jesús Carbonell. La obra constituye una aproximación escénico-musical a la trayectoria vital y artística del maestro Sabicas. Mediante una formación de carácter singular -integrada por guitarra flamenca, el Cuarteto Coppelia de cuerdas y la percusión de Josué Barrés-, el espectáculo entrelaza composiciones originales, pasajes narrativos y proyecciones visuales para reflexionar sobre la identidad, el exilio y la búsqueda de libertad desde una mirada actual.

La agenda continuará el sábado 29 de agosto a las 20 horas en Mélida, en el entorno de la Ermita de Santa Cruz, con la presentación de 'El tablao de Luis Sánchez'. Concebido y ejecutado por artistas navarros, este proyecto sitúa a la guitarra flamenca en el eje del discurso sonoro, entablando un diálogo directo con el cante de Ángel López de Toro, el baile de Itsaso Asenjo y Toño Jiménez, y el soporte rítmico del percusionista Iñaki Lero.

El cierre del fin de semana llegará el domingo 30 de agosto a las 19 horas en la Plaza de Ezcároz, escenario de la actuación de Divertimento Folk con motivo de su gira '25 años de Divertimento Folk'. La banda, referente en la actualización del género tradicional, ofrecerá un recorrido por los temas más significativos de su discografía (Divertimento, Nómadas y Folk&Roll) al tiempo que compartirá un adelanto de su próximo álbum. El quinteto -compuesto por Luis Ángel Fernández, Andrés Sanz, Ramiro González, Guillaume de Plus y Tiki Casany- volverá a combinar instrumentos populares e influencias actuales para poner en valor la vigencia de la música de raíz.