LAB afirma que el CI Agroforestal "utilizó indebidamente fondos públicos"

El portavoz de LAB en Navarra, Imanol Karrera, ofrece una rueda de prensa. - LAB

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB ha afirmado este jueves que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) ha concluido que el Centro Integrado Agroforestal de Pamplona, dependiente del Departamento de Educación del Gobierno foral, "utilizó indebidamente fondos públicos en gastos no permitidos durante una década", entre 2014 y 2024.

La OANA ha llegado a esta conclusión tras una denuncia presentada por el sindicato LAB y ha instado a Educación a abrir un expediente disciplinario y a Hacienda a recuperar el dinero, según ha asegurado la organización sindical.

LAB ha afirmado que, "como hechos constatados tenemos comidas injustificadas por 39.138,67 euros; multas de tráfico por 195,63 euros; gastos funerarios por 1.681,02 euros, y gasto duplicado por dietas (mismas facturas pagadas dos veces) por 191,80 euros".

Por su parte, el Gobierno de Navarra ha afirmado este mismo jueves en una nota de prensa que la OANA ha puesto fin al procedimiento de investigación relativo a varias actuaciones llevadas a cabo en el Centro Integrado Agroforestal por parte del Departamento de Educación, determinando que estas se ajustaron a derecho en la designación del director de este centro de FP y que, respecto a la contratación de una profesora, no se aprecia incumplimiento alguno de la normativa de gestión de listas de aspirantes a la contratación temporal como personal docente al servicio del Departamento de Educación.

Respecto a la denuncia del sindicato LAB sobre irregularidades en la gestión económica del centro, la OANA recomienda al Departamento de Educación y al de Economía y Hacienda que realicen una serie de actuaciones para valorar la responsabilidad en que pudiera haber incurrido el centro. En estos momentos, según ha señalado el Gobierno, se están valorando las actuaciones a seguir para poder comunicárselas a la OANA.

LAB ha exigido la dimisión o el cese del consejero de Educación, Carlos Gimeno, "ante la gravedad de este caso y la falta de control e incapacidad del Departamento de Educación", y ha recordado la movilización que ha convocado para este sábado, 16 de mayo, a las 12 horas, en el Bosquecillo de Pamplona con el lema 'Gimeno kanpora!'.

LAB ha insistido en que la resolución de la OANA "da por constatado que el CI Agroforestal realizó gastos no financiables con fondos públicos destinados al funcionamiento del centro que superan los 40.000 euros". "La resolución acredita que la dirección del CI Agroforestal utilizó el centro a modo de cortijo, destinando fondos del presupuesto del centro a financiar actividades que no iban dirigidas a su buen funcionamiento, mantenimiento y conservación, sino a la satisfacción de intereses particulares. Una práctica grave e inaceptable a costa del dinero público y fuera del control del Departamento de Educación, a pesar de tratarse de gente de la confianza del consejero Gimeno", ha señalado el sindicato.

LAB ha exigido que se proceda a "la destitución de toda la dirección del centro, garantizando los medios externos necesarios hasta un nuevo nombramiento".