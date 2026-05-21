LAB se concentra para exigir a Educación que inhabilite a la dirección del CI Agroforestal

PAMPLONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB se ha concentrado este jueves ante el Centro Integrado Agroforestal de Pamplona para pedir al Departamento de Educación del Gobierno foral que inhabilite a la dirección de este centro.

La organización sindical ha realizado esta concentración tras informar la semana pasada de que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) había concluido que el CI Agroforestal "utilizó indebidamente fondos públicos en gastos no permitidos durante una década", entre 2014 y 2024.

LAB ha señalado que en el informe de la OANA, realizado a raíz de una denuncia del propio sindicato, "queda de manifiesto la mala praxis del equipo directivo de este centro de Formación Profesional". "La Oficina de Buenas Prácticas hizo pública su resolución 21/2026 hace casi dos meses y Educación todavía no ha tomado ninguna medida", ha lamentado LAB, que ha reclamado al Departamento de Educación que "inhabilite a toda la dirección del CI Agroforestal y ponga los medios externos necesarios hasta el nombramiento de un nuevo equipo directivo para el centro".

Los asistentes a la concentración han mostrado una pancarta en la que se podía leer el 'CI Agroforestal, la escuela pública no es un cortijo / Nekazaritza eta Basogintza II Ikerketa, argibideak eta errudunak orain'.

El sindicato LAB ha explicado que recibió durante varios cursos "numerosas denuncias y quejas sobre la mala praxis de la dirección del centro". "Se nos informó, por ejemplo, del acoso sobre el profesorado que en el año 2020 dio lugar a la emisión, por parte de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales, de un informe de evaluación de factores psicosociales en el CI Agroforestal", ha explicado. El sindicato ha afirmado haber recibido, asimismo, "informaciones sobre numerosas comidas y cenas de las que había disfrutado la dirección del centro". Tras ello, LAB realizó un informe económico y acudió con él a la OANA "para que certificase las presuntas malas prácticas detectadas tanto en la gestión económica como en la contratación de personal del CI Agroforestal de Pamplona".

El sindicato ha destacado que "el informe de la OANA y las conclusiones que de él se desprenden indican claramente que durante toda una década ha existido en el centro una utilización de fondos públicos para gastos no permitidos". Por esa razón, el sindicato LAB ha anunciado que "continuará con la investigación y denunciará públicamente al consejero de Educación, Carlos Gimeno, por su inacción en este caso".