LAB convoca una jornada de huelga el 10 de octubre en el sector de espectáculos y eventos para exigir un convenio propio

Rueda de prensa del sindicato LAB - LAB

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB, que ostenta el 100% de la representación en el sector de espectáculos y eventos en Navarra, ha convocado al personal del sector a una jornada de huelga el próximo 10 de octubre para exigir a la patronal el primer convenio autonómico para la asistencia técnica de espectáculos y eventos en Navarra.

Según han informado desde LAB en un comunicado, la jornada contará con cuatro concentraciones, a las 11 horas frente al Palacio de Navarra, a las 12 frente a Baluarte, a las 18.30 frente al Teatro Gayarre y a las 20 horas frente a Baluarte.

A casi cinco años de la primera huelga del sector y tras dos años de negociaciones del primer convenio para la asistencia técnica de espectáculos y eventos en Navarra, los profesionales del sector critican la actitud de la patronal. "La situación es inaceptable, necesitamos urgentemente un convenio para Navarra", han reivindicado.

La representación legal de los trabajadores, han continuado desde LAB, "lleva meses intentando establecer comunicación con la patronal para continuar la negociación y firmar un convenio colectivo que permita mejorar y regular las condiciones laborales del sector".

Según explican, la respuesta "está siendo el silencio y la patronal no contesta a las llamadas de la representación laboral". Los profesionales del sector consideran que "esta actitud supone una falta de respeto hacia quienes cada día hacen posible que los espectáculos, eventos y actividades culturales salgan adelante".

"Detrás de cada montaje, cada desmontaje, cada escenario, cada equipo técnico y cada jornada de trabajo hay trabajadoras y trabajadores que merecen unas condiciones laborales dignas y estables", han subrayado.

Asimismo, defienden que un convenio colectivo "es una herramienta para ordenar el sector, reconocer el trabajo que se realiza y establecer unas condiciones claras para todas las partes".

Reclaman "diálogo y negociación colectiva" y piden a la patronal que "abandone su actitud y retome la negociación para avanzar hacia unas condiciones laborales dignas que permitan conciliar la vida laboral y personal de quienes sostienen día tras día el sector de espectáculos y eventos de Navarra".

Ante esta situación, señalan que "el silencio no es una respuesta y la falta de voluntad para negociar tiene consecuencias". "Por ello, visto que la voluntad de la parte empresarial para revertir esta situación es nula, nos vemos obligadas a movilizarnos", han remarcado.

La primera de estas movilizaciones tendrá lugar el 10 de octubre, jornada en la que llaman al conjunto de las personas trabajadoras del sector a secundar la huelga.

Asimismo, aseguran que utilizarán "todas las herramientas que tienen a su alcance" para "obligar a la patronal a sentarse y a que firme el primer convenio del sector", y no descartan nuevas jornadas de huelga "si no se produce una respuesta" a sus reivindicaciones.