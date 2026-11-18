Rueda de prensa de LAB - LAB

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB ha decidido desconvocar las jornadas de huelga previstas para los días 26 y 27 de noviembre "tras el compromiso de la patronal de retomar la negociación y después de que esta manifestara su predisposición a firmar el convenio".

Según han indicado desde el sindicato en un comunicado, la decisión llega tras la reunión celebrada ayer entre AESTAN y LAB, a la que acudieron las cuatro empresas de mayor volumen del sector.

La mesa negociadora del Convenio de personal técnico y auxiliar de espectáculos y eventos de Navarra volvió a reunirse ayer, 17 de noviembre, "tras once meses sin encuentros ni avances en la negociación".

A la reunión acudieron las cuatro empresas de mayor volumen del sector, una asistencia que LAB "valora positivamente" y que considera "consecuencia directa de la presión ejercida mediante las convocatorias de huelga". "Sin un preaviso de huelga, no estaríamos en este punto", han señalado.

Durante la reunión, la patronal "se comprometió a retomar y estudiar la última propuesta presentada por la parte social y a trasladar una respuesta" y "manifestó su predisposición a firmar el convenio".

En este sentido, "anunció que esta misma semana hará llegar una contrapropuesta", a la que LAB "podrá responder" en la siguiente reunión, prevista para el 23 de noviembre. Además, "quedaron fijadas otras cinco reuniones para dar continuidad a la negociación".

A la vista de "estos compromisos" y "como muestra de responsabilidad con el proceso negociador", LAB ha decidido desconvocar las huelgas previstas para los días 26 y 27 de noviembre.

El sindicato entiende que se han cumplido los objetivos que motivaron la convocatoria. "Once meses después, la patronal se ha sentado a negociar y ha mostrado predisposición para ahondar en contenidos basados en nuestras propuestas", han remarcado.

No obstante, LAB advierte de que la desconvocatoria "no supone el final de las reivindicaciones". "Necesitamos un convenio que regule las condiciones y revierta esta situación", han remarcado, tras insistir en que "la predisposición manifestada por la patronal deberá traducirse en avances concretos y en condiciones laborales dignas para el sector".

La convocatoria de huelga se realizó conjuntamente en Navarra y la CAV, con el objetivo de "reforzar las reivindicaciones compartidas por el sector" en Euskadi y Navarra. LAB señala que "en la CAV también se han producido movimientos a raíz de esta convocatoria" y traslada desde Navarra su "apoyo y ánimo a los y las compañeras que continúan reclamando condiciones laborales dignas".

"Ha quedado claro que cuando un sector está unido y sale a la calle a reivindicar sus derechos, se consiguen avances. Esto no acaba aquí. Si la patronal ha hecho esto para desmovilizarnos, nos tendrán delante otra vez, con las movilizaciones y convocatorias que veamos necesarias. No estamos dispuestas a conformarnos con lo mínimo, aquí hay un sector unido y dispuesto a luchar", han reivindicado desde el sindicato.