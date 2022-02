LAB, ELA y Steilas se concentran contra el decreto de méritos propuesto por el Gobierno foral.

PAMPLONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos LAB, ELA y Steilas se han concentrado este jueves frente al Palacio de Navarra, en Pamplona, para mostrar su disconformidad con el decreto de méritos para el acceso a la Administración pública que ha presentado el Gobierno de Navarra.

Las organizaciones sindicales han criticado que, "según este texto, el euskera no computará como mérito en la zona no vascófona y en la zona mixta sólo se tendrá en cuenta en determinados puestos". "Así, mientras que el alemán o el francés podrá puntuar, el euskera no tendrá reconocimiento", han censurado.

LAB, ELA y Steilas consideran que este decreto supone "un paso atrás en el desarrollo de los derechos lingüísticos" y han defendido que "el euskera, como lengua propia de Navarra, debe ser tenido en cuenta en toda la Comunidad". "Somos conscientes de que este decreto, al igual que los anteriores, tiene su fundamento en la zonificación que impone la ley del Vascuence. Es necesario acabar con la zonificación, ya que, debido a unas delimitaciones que son artificiales, genera discriminaciones", han añadido.

Tras ello, han exigido al Gobierno de Navarra un decreto que "acabe con la zonificación y respete los derechos lingüísticos de todos los navarros y las navarras".