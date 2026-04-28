LAB firma el preacuerdo del convenio de gestión deportiva de Navarra "tras meses de bloqueo en la negociación"

PAMPLONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB ha firmado el preacuerdo del convenio de gestión deportiva de Navarra, alcanzado "tras meses de bloqueo en la negociación" y que establece, entre otras medidas, un salario mínimo sectorial de 1.500 euros.

Según han indicado en un comunicado, los sindicatos con representación en la mesa negociadora -LAB, ELA, CCOO y UGT- han firmado dicho preacuerdo, alcanzado "tras meses de bloqueo en la negociación y después de la huelga general del pasado 17 de marzo para reivindicar un SMI propio en Navarra".

El sindicato considera "motivo de celebración haber conseguido los 1.500 euros de salario mínimo del sector", logro que atribuye a "todas las personas que salieron a la calle el 17M".

LAB ha subrayado que el nuevo preacuerdo "supone un avance significativo respecto al anterior convenio, de eficacia limitada, firmado por CCOO y UGT en 2022" que, según ha indicado, "desfiguró el sector" al "no respetar las mayorías sindicales" y "pasar por encima de las personas trabajadoras del sector que habían estado luchando por sus derechos".

En este contexto, LAB ha reivindicado su papel a la hora de "mover a CCOO y UGT de su sitio y de condicionar la negociación, garantizando mejoras que no se habían conseguido en las negociaciones anteriores y haciendo sentir incómoda a la patronal".

El nuevo convenio, han explicado, "garantiza el poder adquisitivo y eleva el salario del personal monitor al aplicar las subidas sobre el salario real en el primer año". Además, "a diferencia de negociaciones anteriores, se reduce la jornada anual". También "se equipara el salario de la última categoría con el de la penúltima, asegurando un salario mínimo del sector superior a los 1.500 euros".

Con estas medidas, el acuerdo "mejora las condiciones laborales en todo el sector, superando el convenio de eficacia limitada de 2022". Sin embargo, LAB señala que "aún quedan puntos pendientes, como el complemento por IT o el plus de vinculación". Por ello, el sindicato se "compromete a seguir luchando para mejorar las condiciones de la clase trabajadora".