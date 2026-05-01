LAB se manifiesta en Pamplona en el Primero de Mayo por una "vida digna" para todos y un SMI de 1.500 euros

Momentos previos a la manifestación de LAB en Pamplona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB se ha manifestado este Primero de Mayo en Pamplona, reivindicando una "vida digna" para todos así como un salario mínimo de 1.500 euros para Navarra. La marcha ha comenzado a las 12 horas desde la Plaza del Castillo, con el lema 'Bizitza duina denontzat' ('Una vida digna para todas y todos').

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de LAB en Navarra, Imanol Karrera, ha señalado que "este Primero de Mayo es un día aquí y en el mundo entero de movilización y lucha en favor de los derechos y de las reivindicaciones de la clase trabajadora". "Así queremos felicitar a las trabajadoras del sector de residencias que han conseguido el primer convenio navarro de residencias, que mejora sus condiciones de vida, de trabajo y sobre que es un ejemplo para la clase trabajadora navarra para entender que, si peleamos, vamos a adquirir grandes logros", ha dicho, para afirmar que "si en Navarra negociamos, las condiciones son mejores respecto al Estado".

Karrera ha continuado que, en el contexto internacional, "vemos guerras" y "no estamos dispuestos a pagar la factura", "la clase trabajadora está empezando a sufrir el encarecimiento de la vida, el debilitamiento de los servicios públicos como pasa en educación o en Osasunbidea, lo que es inaceptable".

Así, ha manifestado que "necesitamos políticas propias y tomar las decisiones aquí en base a nuestro autogobierno, soberanía y hacer un control público de la economía". "Y eso lo unimos directamente con que en Navarra se garantice un salario mínimo de 1.500 euros, por eso les decimos a la CEN, a CCOO y a UGT que no vemos buena voluntad y vemos mala fe en el llamamiento que han hecho a la negociación a cambio de que juremos fidelidad al diálogo social y suscribamos los acuerdos que firmaron sus organizaciones hace ya muchos años", ha dicho.

En este sentido, ha señalado que "eso no es tener voluntad de negociación" y ha exigido a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que "garantice un diálogo sin exclusiones y sin condiciones previas para que en Navarra se pueda llevar a cabo una negociación que aborde el salario mínimo en Navarra".

En otro orden de cosas, Imanol Karrera se ha dirigido al alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, para trasladarle, sobre la exposición de LAB titulada '1974tik etorkizunera, LAB zabaltzen', "que no le gustaba" y que "clausuró", que el TAN "ha aceptado el recurso que presentamos y ha anulado la censura ilegal del señor Toquero", a quien ha pedido que "recupere la cordura y presente su dimisión".