Concentración de LAB en Pamplona con motivo del 25N - LAB

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LAB ha exigido este miércoles, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, "medidas concretas y nuevos compromisos" contra la violencia machista en el ámbito laboral.

El sindicato ha llevado a cabo sendas movilizaciones ante los parlamentos de Pamplona y de Vitoria-Gasteiz para "interpelar a las instituciones que ostentan competencias en esta materia y exigirles que asuman la responsabilidad que les corresponde".

"Vivimos un contexto de incertidumbre en este 25 de noviembre, y precisamente por eso, la lucha contra la violencia machista debe seguir siendo una prioridad, también en el ámbito laboral. La expansión del fascismo y de la derecha reaccionaria supone graves riesgos para las mujeres, y en un momento en el que cada uno de los derechos conquistados a través de la lucha está en juego, para LAB es más importante que nunca reivindicar que debemos seguir dando pasos adelante", han remarcado en un comunicado desde el sindicato.

Según han añadido, "la violencia machista que se produce en los centros de trabajo permanece muchas veces oculta, y las mujeres no siempre tienen a su alcance las herramientas necesarias para prevenirla, denunciarla y tener garantías de protección".

A su juicio, los mecanismos existentes "son insuficientes", y LAB subraya que "ello es responsabilidad de las diferentes instituciones públicas" de Euskadi y Navarra: la Inspección de Trabajo, Emakunde/INAI, el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra, entre otras.

Por lo tanto, el sindicato exige que "todas las empresas dispongan de protocolos eficaces frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, y que estos estén debidamente registrados, garantizando que las trabajadoras y trabajadores reciben la información y formación necesarias". Para ello, "es necesario reforzar las medidas de control e inspección y asegurar que estos protocolos se cumplen realmente".

También reclama la creación de una unidad específica en la Inspección de Trabajo, "dotada de recursos suficientes y formación adecuada, que ofrezca atención especializada a las mujeres, tanto presencial como telefónica". Asimismo, LAB reclama la puesta en marcha de una campaña de difusión para que "todas las mujeres sepan dónde acudir y qué protección tendrán cuando presenten una denuncia".

En tercer lugar, el sindicato apuesta por un sistema "público y estable de diagnóstico y seguimiento de la violencia machista en el ámbito laboral, mediante la colaboración entre la Inspección de Trabajo y Emakunde o el INAI". Un sistema "que permita recopilar datos, analizar la situación y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas".

El sindicato considera que "es hora de pasar de las palabras a los hechos" y que "hace falta prevención, protección y respuestas eficaces", ya que "la lucha contra la violencia machista también debe ser una prioridad en el ámbito laboral".

LAB advierte de que, "a día de hoy, no se está haciendo lo suficiente" y que "esta cuestión no está siendo tratada como una prioridad", por lo que exige "nuevos compromisos".

El sindicato, "a través del sindicalismo feminista, seguirá dando pasos en este camino, desarrollando estrategias contra la violencia machista estructural que se produce en los centros de trabajo y reivindicando que las instituciones asuman la responsabilidad que les corresponde". Asimismo, hace un llamamiento a sumarse a las movilizaciones convocadas este miércoles por el Movimiento Feminista.