Laboral Kutxa prevé un crecimiento de la economía navarra pero con "prudencia" por el entorno internacional

I-D: El director territorial de Laboral Kutxa, Javier Cortajarena; el director de Desarrollo de Negocio, Ibon Urgoiti; y el director de Estudios, Joseba Madariaga. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Laboral Kutxa considera que el año 2025 ha confirmado "la capacidad de resistencia de la economía navarra", pero estima que 2026 y 2027 "exigirán más prudencia", y aunque no ve "una recesión como escenario central", sí prevé "un crecimiento más condicionado por el entorno europeo, los costes y la incertidumbre internacional". Así, las previsiones de crecimiento del PIB que ha calculado Laboral Kutxa son "positivas, pero prudentes".

En concreto, estima que Navarra crecerá un 1,9% en 2026 y un 1,7% en 2027, tras un incremento de la economía de la Comunidad foral del 2,3% en 2025. Para el conjunto de España, las previsiones de crecimiento son mayores, del 2,3% en 2026 y del 1,9% en 2027, después de un crecimiento del 2,8% en el conjunto nacional el año pasado. La entidad financiera considera que esta diferencia de crecimiento entre Navarra y España es "coherente" con la "mayor sensibilidad" de la Comunidad foral al ciclo industrial europeo.

Laboral Kutxa ha presentado este jueves en Pamplona el Informe de la Economía Navarra correspondiente al año 2025, en una comparecencia en la que han participado el director territorial de Laboral Kutxa, Javier Cortajarena; el director de Desarrollo de Negocio, Ibon Urgoiti; y el director de Estudios, Joseba Madariaga.

Ibon Urgoiti ha afirmado que "el comportamiento de las principales magnitudes del mercado laboral en 2025 está en consonancia con los datos de PIB, con tasas de crecimiento de empleo del 1% en Navarra y del 2,6% en España". Además, la tasa de paro en Navarra se situó en el 7,7%, un incremento de una décima respecto a 2024, y en España fue del 10,5%, una caída de ocho décimas. El IPC creció en Navarra un 2,6% y en España, un 2,9%.

El director de Desarrollo de Negocio ha considerado que, a la vista de las magnitudes principales, 2025 puede considerarse "un ejercicio positivo". "La actividad y el empleo han mantenido un tono favorable y la inflación, aunque todavía por encima del objetivo, seguía mostrando una trayectoria de moderación", ha indicado.

Con respecto a las previsiones para 2026 y 2027, Urgoiti ha señalado que "el escenario central no contempla una recesión, seguimos esperando crecimiento positivo en España y en la Comunidad foral de Navarra". "Sin embargo, el entorno será previsiblemente más exigente que el que hemos conocido en los últimos años", ha señalado.

En ese sentido, ha explicado que hay tres elementos que explican esta lectura. En primer lugar, la Eurozona sigue mostrando una "tracción limitada", especialmente en Alemania y Francia. En segundo lugar, la inflación se ha revisado al alza por el impacto de la energía y por la persistencia de algunos componentes de precios. En tercer lugar, la política monetaria "ya no ofrece el mismo alivio que se esperaba hace unos meses".

En este contexto, Ibon Urgoiti ha detallado que las previsiones de Laboral Kutxa "son positivas, pero prudentes". "La lectura es clara. Seguimos hablando de crecimiento, pero de un crecimiento con menos margen de seguridad. La fortaleza de los servicios y del mercado laboral sigue siendo un soporte, pero la industria, la automoción, los bienes de equipo, la energía, los tipos de interés y la demanda europea son variables que conviene vigilar de cerca", ha explicado.

Laboral Kutxa prevé que el empleo crezca en Navarra un 1,2% en 2026 y un 0,9 en 2027, mientras que estima que en el conjunto de España aumentará un 2,2% en 2026 y un 1,7 en 2027. Según la previsión de la entidad financiera, la tasa de paro en Navarra se situaría en el 8,3 en 2026 y en el 8,1 en 2027. Para el conjunto de España, la estimación es del 10 en 2026 y del 9,6 en 2027.

En cuanto al IPC, estima que en Navarra los precios crecerán un 3,1% y un 2,4% en 2026 y 2027 respectivamente, y en el caso de España se situarían por encima, en el 3,5% en 2026 y en el 2,6% en 2027.

El director de Estudios de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga, ha afirmado que los datos de 2025 reflejan que la economía navarra y la española "mantienen en 2025 tasas de crecimiento positivas y superiores a las de la Eurozona", por lo que "seguimos hablando de un comportamiento favorable, aunque con cierta desaceleración con respecto a los registros de 2024".

Además, Madariaga ha precisado que "el crecimiento continúa pero no descansa por igual en todos los sectores". "Servicios y construcción sostienen la actividad, mientras la industria queda plana. No es una señal de crisis, pero sí de debilidad", ha indicado.

El director de Estudios ha apuntado que "Navarra entra en 2026 con una inercia todavía favorable y la clave será comprobar si se mantiene en los próximos trimestres en un entorno menos dinámico y más exigente en el entorno internacional".