Landarte 2026 impulsa cinco proyectos de creación colectiva en el medio rural navarro

Imagen del proyecto ‘Hemen nago’, de la creadora escénica Irantzu del Valle, en Uscarrés. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La décima edición del programa Landarte reúne cinco procesos participativos de creación contemporánea en localidades del medio rural de Navarra. La cineasta Iratxe Pérez Barandalla trabaja en el valle de Leoz en un proyecto sobre la comunicación entre sus pueblos; el diseñador y creador audiovisual Jaime Remírez de Ganuza, en Mirafuentes, con el 'Proyecto de cine colectivo por los habitantes de Mirafuentes'; la fotógrafa Silvia Ayerra, en Miranda de Arga, con 'Siempre estamos mirando al río'; el escritor Hasier Larretxea, en Monreal, con 'Cartas a los lugares especiales de mi pueblo'; y la creadora escénica Irantzu del Valle, en Uscarrés, con 'Hemen nago'.

Organizado por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, Landarte 2026 se puso en marcha en los meses de marzo y abril con las visitas del equipo coordinador del programa a las localidades seleccionadas. Posteriormente, los creadores iniciaron una labor de investigación y acercamiento a la población, estableciendo vínculos para definir y desarrollar los proyectos junto a las comunidades.

Los procesos están generando materiales que muestran la diversidad de propuestas, aproximaciones y realidades de las distintas localidades y permiten seguir la evolución del trabajo compartido entre artistas y comunidades. La información y los materiales gráficos y audiovisuales nutren la página web y el blog de Landarte, donde se recoge la trayectoria de los cinco proyectos. Estos contenidos se difunden también a través de las redes sociales de la Dirección General de Cultura.

Además, esta edición incorpora al gestor cultural Xián Rodríguez a 'Archivo Landarte', una línea de trabajo que invita a agentes artísticos y culturales de fuera de Navarra a compartir experiencias y puntos de vista que contribuyan a la reflexión sobre el programa y su metodología. Su participación contempla una entrevista-conversación que será grabada para su difusión a través de la página web del programa.

Landarte concibe los procesos creativos como pequeños ejercicios de reflexión y acción colectiva que requieren una presencia activa y atenta a lo largo de todo el proceso, desde la concepción y el diseño metodológico hasta la fase de producción. Los proyectos no responden a un encargo de la localidad ni surgen de la iniciativa individual del creador, sino que se van definiendo a través de la interacción constante entre las personas participantes. En este sentido, son procesos abiertos e imprevisibles para las comunidades, los creadores y el equipo coordinador, ha informado el Gobierno foral.

PROYECTOS

En el valle de Leoz, la cineasta Iratxe Pérez Barandalla trabaja sobre las formas de comunicación históricas y actuales entre los pueblos. La distancia entre los núcleos y la disposición de las tres barrancas del valle han servido de punto de partida para un proceso que utiliza cartas, imágenes y audios para favorecer el intercambio entre sus habitantes. Se han instalado buzones en los pueblos y la correspondencia recibida se abre y se comparte en sesiones colectivas. La correspondencia permite explorar tanto los vínculos con lugares concretos como las posibilidades de encuentro entre las comunidades del valle.

En Mirafuentes, el diseñador y creador audiovisual Jaime Remírez de Ganuza acompaña el 'Proyecto de cine colectivo por los habitantes de Mirafuentes', una película construida a partir de la relación afectiva del vecindario con distintos lugares del pueblo. El trabajo comenzó con cámaras de fotos desechables utilizadas para registrar esos vínculos de forma individual. Una vez reveladas, las imágenes se pusieron en común y se agruparon por temas, de modo que las miradas personales sirvieran de punto de partida para el trabajo colectivo. Durante el rodaje, los vecinos y vecinas han decidido qué filmar y han manejado la cámara y el sonido. Tras esta fase queda el montaje, que también se realizará de manera colectiva. El proyecto dará lugar a una película y a un conjunto de fotografías acompañadas de textos.

La fotógrafa Silvia Ayerra desarrolla en Miranda de Arga 'Siempre estamos mirando al río', un proceso de creación de imágenes realizadas con el procedimiento fotográfico del colodión húmedo que cuenta con la colaboración del fotógrafo Marcos Núñez Cid. Organizadas en pequeños grupos, las personas participantes han decidido qué mostrar del pueblo y cómo hacerlo, eligiendo las localizaciones, los elementos, los personajes y el vestuario de cada escena. El proyecto tendrá continuidad en 2027 con una publicación elaborada colectivamente a partir de estas imágenes y su relación con la memoria histórica.

En Monreal, el escritor Hasier Larretxea, junto a Beatriz Cantero, impulsan 'Cartas a los lugares especiales de mi pueblo' con la escuela como centro del proyecto. La iniciativa ha reunido 26 cartas escritas por personas adultas sobre lugares de la localidad vinculados a sus recuerdos de infancia. Han participado 16 niños de 2º a 6º de Primaria, que comparten con quienes han escrito las cartas la lectura de los textos en los propios espacios a los que se refieren. El proyecto prevé una publicación y un encuentro literario para presentarla como cierre del proceso.

Por último, la creadora escénica Irantzu del Valle acompaña en Uscarrés el proyecto 'Hemen nago'. A partir de las aportaciones de los vecinos del pueblo, están confeccionando un audio-libro que aborda distintas cuestiones como puedan ser el vínculo, en un plano más individual, entre algunos recuerdos y determinados lugares del pueblo, la dimensión material y sensorial de dichos vínculos o, desde un punto de vista más colectivo, el uso (o falta de uso) de ciertos espacios en el pueblo.