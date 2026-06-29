Landarte celebra su X edición con cinco procesos de creación contemporánea en el medio rural navarro

Presentación de la X edición de Landarte . - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Landarte celebra su X edición con cinco procesos de creación contemporánea que se desarrollarán en localidades rurales de Navarra con la participación de otros tantos creadores con residencia en la Comunidad foral.

En esta nueva edición, la cineasta Iratxe Pérez Barandalla trabajará en el Valle de Leoz; el diseñador Jaime Remírez de Ganuza lo hará en Mirafuentes; la fotógrafa Silvia Ayerra desarrollará su propuesta en Miranda de Arga; el escritor Hasier Larretxea estará vinculado a Monreal; y la creadora escénica Irantzu del Valle llevará a cabo su proceso en Uscarrés-Uskartze.

Landarte apuesta, como en las últimas ediciones, por fomentar la participación de la población local en todo el desarrollo del proyecto, de manera colectiva y horizontal, para generar reflexión y acciones. Para conseguirlo, los creadores trabajarán en las poblaciones seleccionadas, interactuando con ellas, articulando las conexiones posibles entre sus gentes para desarrollar proyectos de forma colaborativa que recojan los intereses y las necesidades de la comunidad local.

La iniciativa propone un marco de trabajo en el que artistas y comunidades locales comparten tiempo, escucha y procesos para activar proyectos vinculados al territorio, a sus habitantes y a las relaciones culturales, sociales y afectivas que atraviesan cada localidad. La propuesta mantiene una metodología basada en el acompañamiento, la presencia en el territorio y la relación directa con las comunidades.

Organizado por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, Landarte es un programa que promueve la creación contemporánea desde el mundo rural. Tras una fase inicial, en marzo y abril, de visita a las localidades seleccionadas por parte del equipo coordinador, los participantes seleccionados llevarán a cabo hasta final del mes de julio la labor de investigación, estableciendo vínculos con los municipios donde van a trabajar. A continuación, definirán junto a las comunidades sus proyectos y los desarrollarán hasta el próximo mes de octubre. El programa se cerrará con una serie de reuniones con artistas y localidades para evaluar el trabajo realizado en los cinco proyectos.

El director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguia; el director del Servicio de Acción Cultural, Lorenzo García; y Anne Ibáñez (del colectivo Kanpoko Bulegoa), miembro del equipo coordinador del programa, han presentado este lunes la décima edición de Landarte. Han estado acompañados por el resto del equipo coordinador y los creadores participantes. Además, han participado en el acto representantes de las agencias de desarrollo local y de los municipios seleccionados, que también han estado presentes a través de unos vídeos de presentación de las localidades.

Ignacio Apezteguía ha destacado que Landarte "invita a varias localidades del medio rural navarro a implicarse en procesos colectivos de creación cultural contemporánea". "Se trata de procesos íntimos, cercanos, de reflexión, diálogo y acción. De esta manera se intenta responder a las necesidades de los vecinos. Para ello, se proporciona a las comunidades locales los medios y el acompañamiento necesarios para que puedan asumir un papel activo en estos procesos", ha dicho.

Lorenzo García Echegoyen ha repasado los artistas y los municipios participantes en esta edición, que no operan como "simples escenarios" sino que "los entendemos como la concreción geográfica de las relaciones que una comunidad establece con el territorio que habita". "De ahí la importancia de atender a las dinámicas socioeconómicas, culturales y territoriales que articulan estos espacios". Como ha apuntado, "con este programa queremos fomentar la creación de vínculos y alianzas entre los creadores y las localidades seleccionadas, y para eso, la mediación resulta fundamental".

Por su parte, Anne Ibáñez ha anunciado que en esta décima edición Xián Rodríguez formará parte de Archivo Landarte, iniciativa en la que han participado desde su puesta en marcha en 2023 la artista Susana Cámara Leret, el investigador Fran Quiroga y el colectivo Nyamnyam con el objetivo de "acercar otras experiencias y puntos de vista de fuera de Navarra que pueden alimentar la reflexión en torno a varias cuestiones que atraviesan el programa". Esta línea de trabajo propone un encuentro con los creadores de Landarte, así como la realización de una entrevista-conversación que será grabada para difundirla desde la página web del programa.

Consejero técnico de la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas del Ministerio de Cultura, Xián Rodríguez trabaja en el impulso de políticas y programas orientados a fortalecer la cooperación cultural entre territorios, favorecer la participación ciudadana en la vida cultural y promover el papel de la cultura como herramienta de cohesión, innovación y desarrollo en entornos diversos, con especial atención a las realidades rurales. Responsables de los programas 'Cultura y Ciudadanía y 'Cultura y Ruralidades', Xián es, como ha destacado Anne Ibáñez, "uno de los agentes institucionales más referentes en el ámbito de la cultura en la ruralidad contemporánea". "Su presencia en LANDARTE permitirá situar el programa navarro en diálogo con las líneas estatales de trabajo en torno a cultura, territorio y derechos culturales", ha dicho.

CREADORES CULTURALES EN LANDARTE 2026

La selección de creadores en Landarte 2026 trabaja, como es habitual, desde distintas disciplinas. La directora y productora de cine Iratxe Pérez está especializada en edición y tiene experiencia de script en series de televisión, cine y publicidad. Tras dirigir documentales como 'Caribeños del Sáhara', 'Auzolan' o '180º Rumbo a la luz', actualmente trabaja en la distribución de 'Todos lo sabían' (2025) y en el desarrollo de varios proyectos de ficción, documental y animación.

Grado en Diseño y Máster en Prácticas Artísticas y Estudios Culturales, Jaime Remírez de Ganuza desarrolla una investigación audiovisual situada en el territorio de Tierras Altas, en Soria, que derivó en su primer filme analógico en 16mm, Cardos de Plata. Actualmente está interesado en los procesos de filmación de vídeo analógico y en la escritura.

Fotógrafa, artista visual y facilitadora especializada en Pedagogía Visual e Imagen Terapéutica, Silvia Ayerra diseña y coordina procesos de intervención social a través de la fotografía, utilizando la imagen como herramienta de expresión, participación y transformación social. Su trabajo se centra en la recuperación de memorias individuales y quien tiene una discapacidad funcional.

Hasier Larretxea compagina la escritura con su labor como facilitador de talleres literario-terapéuticos y con un trabajo escénico que fusiona poesía, deporte rural vasco y música electrónica. La creadora escénica Irantzu del Valle vincula su trayectoria profesional a la expresión corporal, las artes escénicas y el lenguaje audiovisual en la mediación social. Directora de laboratorios artísticos colaborativos, cuenta con experiencia docente impartiendo expresión corporal, danza e improvisación en estudios profesionales de la ENT y de la Escuela Navarra de Artes Escénicas.