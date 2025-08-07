Un laudo arbitral retrasa las elecciones sindicales de Glovo por una "discrepancia" sobre el número de electores

PAMPLONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones sindicales de Glovo, que se iban a celebrar en Pamplona este viernes día 8 de agosto, se retrasan. Un laudo arbitral ha estimado la impugnación presentada por otro sindicato declarando "la retroacción de las actuaciones al momento de exposición del censo que debería ser rectificado en la forma determinada en la consideración jurídica tercera".

En concreto, según han informado desde CCOO, una "discrepancia" sobre el número de personas electoras "suspende temporalmente el proceso".

El sindicato ha criticado que esta información "haya sido recibida con apenas un día de antelación", en un proceso en el que CCOO "ha puesto todo su activo sindical con el objetivo de mejorar la vida de las personas trabajadoras en la empresa de reparto a domicilio".

Además de aplazar la elección, el nuevo censo "es posible que reduzca de 13 a 9 el número de personas elegidas como miembros del comité". El sindicato ya ha informado a la plantilla "de este giro de los acontecimientos" y ha emplazado a "votar una vez se reestructure el proceso de elecciones sindicales".

Previsiblemente, este mismo lunes se juntará la mesa electoral, conformada por los sindicatos ELA y CCOO con el objetivo de "dar viabilidad al proceso de votos por correo que llevaba semanas fraguándose". En este sentido, CCOO ha criticado que este laudo "supone incertidumbre, puesto que decenas de personas ya habían emitido su voto por correo".

CCOO considera que "las personas que trabajan en las empresas más precarizadoras deben ser las más protegidas por la legislación laboral". En este caso, en cambio, "lo que se consigue es retrasar el proceso aproximadamente un mes".

Con todo, el sindicato "seguirá trabajando para llevar los procesos participativos a todas las empresas, especialmente en aquellas que más precarizan a las personas trabajadoras".

Las elecciones sindicales en Glovo, según CCOO, "iban a ser -y serán dentro de unas semanas- las primeras que se realicen en España en esta empresa". Contar con un comité de empresa "supone ejercer un contrapeso sindical y una forma de democratizar las empresas y los medios de producción".