Licitadas las obras de ampliación del colegio de Falces y la adquisición de módulos prefabricados para el centro

Archivo - El Gobierno de Navarra plantea la salida "definitiva" del centro del alumnado que participe en situaciones de acoso - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha licitado las obras de adecuación y ampliación del colegio público Doña Álvara Álvarez de Falces así como la adquisición de módulos prefabricados para este centro educativo, actuaciones con un montante inversor total de 1.557.921,86 euros.

El pasado 5 de mayo el departamento de Educación publicó la licitación de las obras de adecuación y ampliación de este centro educativo, obras que permitirán la implantación del modelo D en esa localidad a partir del próximo curso escolar 2026-2027. Los trabajos consistirán en la adecuación del gimnasio para habilitar dos nuevas aulas de infantil en planta baja, la ampliación de una zona de la bajocubierta de planta primera para crear dos nuevas aulas y la reforma de dos salas de planta segunda para un aula, un taller y unos aseos. El presupuesto de ejecución ascenderá a 768.905,45 euros.

Asimismo, en los módulos prefabricados se habilitará el aula de psicomotricidad, el comedor escolar y un grupo de aseos. Estos módulos se instalarán en el patio del centro. La nueva dotación sumará un total de 350 m2 al centro y la inversión prevista asciende a 789.016,41 euros.

Se prevé que las obras comiencen durante este próximo verano y se desarrollen durante seis meses, para su entrega efectiva durante el próximo curso escolar, ha informado el Gobierno foral.

En total, ambas actuaciones suman un total de 1.557.921,86 euros.