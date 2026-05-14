Licitadas las obras de renovación estructural del puente sobre la vía del ferrocarril en la NA-6020 en Muruarte de Reta

Puente de Muruarte de Reta que se renovará. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha licitado las obras para la renovación estructural del puente de la carretera local NA-6020, Carrascal-Marcilla, que discurre sobre la línea de ferrocarril Castejón - Pamplona, a la altura de Muruarte de Reta.

La actuación tiene un precio de licitación de 364.400 euros (IVA incluido) "y dotará de mayor estabilidad y seguridad a la infraestructura". La obra cuenta con un plazo de ejecución de 3 meses una vez se inicien las actuaciones y acometerá mejoras en la infraestructura que sostiene el puente que se ubica en el punto kilométrico 0+700 de la NA-6020, junto a la intersección con la carretera nacional N-121, Pamplona - Tudela, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

A fin de "garantizar la mayor eficiencia de la estructura", el proyecto contempla la reparación de los daños ocasionados por la circulación del tráfico rodado y el paso del tiempo en el tablero, los pilares, así como en las vigas del mismo. El sistema de drenaje también será corregido para prevenir futuras afecciones originadas por la climatología y escorrentías de agua.