Las líneas de trabajo de los nuevos consejeros del Gobierno foral, en la primera Mesa y Junta de Portavoces del año

La presidenta de Navarra, María Chivite, durante la toma de posesión de Javier Remírez e Inma Jurío como nuevos consejeros del Gobierno de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra este lunes, 12 de enero, su primera sesión ordinaria del año en la que tramitará, entre otros asuntos, la solicitud de UPN para que los nuevos consejeros de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, y de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, informen sobre las líneas de trabajo de sus departamentos en lo que resta de legislatura.

Por otro lado, la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, ha solicitado comparecer para informar sobre los resultados de la auditoría externa encargada por Parquenasa relativos a las adjudicaciones de obra en el parque Sendaviva en 2023. La consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha solicitado su comparecencia para informar sobre el II Plan de Convivencia (2025-2029).

En la sesión de este lunes también se tramitará el proyecto de Ley Foral de Voluntariado y el proyecto de ley para modificar la Ley Foral 15/2018, de 27 de junio, de Ciencia y Tecnología. Por su parte, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han registrado una proposición de ley para modificar la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.

El PSN ha registrado tres interpelaciones sobre bienes comunales inmatriculados, sobre la "fortaleza del sistema universitario" y sobre juventud y regulación del acceso a las redes sociales. UPN, a su vez, ha presentado una interpelación sobre las políticas del Gobierno de Navarra en materia de contratación pública.

En el apartado de las mociones, Geroa Bai ha registrado una iniciativa que insta al Departamento de Educación a "garantizar la inclusión, equidad, transparencia e igualdad de trato como principios irrenunciables del sistema educativo navarro y de las políticas de atención a la diversidad". Por su parte, EH Bildu quiere instar al Ejecutivo foral a "garantizar un servicio de calidad, mantener los puestos de trabajo y asegurar condiciones laborales dignas en la externalización de servicios de Salud Mental, entre el SNS-O y entidades privadas".

El PSN, por su parte, ha presentado una moción que "reafirma el compromiso europeísta de Navarra con motivo del 40º aniversario del ingreso de España en la Unión Europea, defendiendo el proyecto europeo como espacio de paz, derechos, igualdad y cohesión".

El orden del día incluye, asimismo, preguntas parlamentarias sobre, entre otras cuestiones, el contrato suscrito entre Volvo y Sunsundegui, sobre la tramitación de la nueva Ley Foral de Salud, sobre "medidas urgentes para paliar los efectos de la ola de frío en las personas más desfavorecidas", sobre la licitación pública de las nuevas conectividades aéreas, sobre el cierre de puntos de urgencias rurales o sobre la nueva dirección de Sortu.

La Mesa y Junta también abordará la designación de dos candidatos o candidatas a Magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde presentar al Parlamento ante el Senado.