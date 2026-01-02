La llegada de los Reyes Magos a Pamplona y la Cabalgata provocarán el lunes alteraciones en el tráfico

Archivo - Cabalgata de Reyes. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO - Archivo

PAMPLONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 5 de enero la llegada de los Reyes Magos a primera hora de la tarde y la posterior Cabalgata van a provocar afecciones al tráfico, con cortes de circulación, principalmente en la zona de la Magdalena y en el centro de la ciudad. Policía Municipal recomienda la ciudadanía acudir al centro, en la medida de lo posible, en transporte público y avisa de que a partir de las 16 horas del día 4 de enero (24 horas antes de la cabalgata), no se podrá estacionar en los lugares señalizados, que coincidirán con el trayecto de la comitiva. Por decisión del Ayuntamiento de Pamplona, el horario de pago de la zona azul el día 5 de enero día terminará a las 18 horas.

Se prevé que los Reyes Magos salgan de Magdalena sobre las 16 horas, por lo que se estima que llegarán al Portal de Francia a eso de las 16.30, para después dirigirse a la Casa Consistorial. Policía Municipal iniciará los cortes de tráfico previstos a las 15.30 horas en las calles por las que se inicia la comitiva regia, desde la Magdalena hasta la Plaza Consistorial, donde les recibirán el alcalde y la Corporación municipal. Así, se cerrarán las calles Juan de Labrit, Cortes de Navarra, Vergel, Magdalena, Camino Viejo de Burlada, Santo Domingo y Mercado, calle Nueva, y calle del Consejo o Estafeta.

La Cabalgata contará con un dispositivo de Policía Municipal integrado por 43 policías, que trabajarán en colaboración con Policía Foral.

LOS CORTES DE LA CABALGATA

Esa será la primera parte de los cortes. Luego, a partir de las 17 horas, se cortará al tráfico las calles San Juan Bosco y Abejeras, en el tramo comprendido entre Serafín Olave y la plaza de los Fueros. La cabalgata transitará, a partir de las 19 horas, por la avenida de Zaragoza, plaza Príncipe de Viana, Sancho el Fuerte, paseo de Sarasate, plaza del Castillo, Carlos III y calles Cortes de Navarra, Amaya, Arrieta y Olite, donde concluirá.

Para hacerlo posible a partir de las 18 horas, los cortes afectarán a calles cercanas a la salida de la cabalgata como tramos de la avenida de Zaragoza, San Fermín, Galicia, Julián Gayarre, Navarro Villoslada, plaza de la Paz o Conde Oliveto, además de la zona de paseo de Sarasate. En torno a las 18.20 horas, se cerrarán las vías principales afectadas por la cabalgata como la avenida Baja Navarra -Seminario, la avenida del Ejército o Pío XIII con Sancho el Fuerte.

LA CABALGATA DE TXANTREA - ORVINA

Además, habrá una segunda zona de la ciudad afectada por el desarrollo de una cabalgata, la Txantrea. A las 18 horas, la cabalgata de Txantrea comenzará su recorrido desde el Centro Psicogeriátrico San Francisco Javier y las calles San Cristóbal, Etxarri Aranatz, Santesteban, Mendigorría, San Cristóbal de nuevo, Cuenca de Pamplona y Berriosuso hasta llegar a la parroquia de San José.

Luego la comitiva seguirá recorriendo el barrio por las calles Berriosuso, Imárcoain, Magdalena, Tarazona, Magdalena, Uharte Arakil, Mendigorría, Torralba del Río, avenida de Corella, Zúñiga, Lesaka, Etxarri Aranatz y Cuenca de Pamplona. El recorrido finalizará tras pasar por las calles Beriáin, Tiebas, Ayecua, Ezkaba, avenida Miravalles, Aibar, San Cristóbal y Berriosuso.