Localizado en una atalaya un hombre de 59 años de cuya desaparición en Cintruénigo había avisado su familia

PAMPLONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Brigada de Prevención y Protección Ciudadana de Policía Foral de la Comisaría de Tudela, junto con Policía Local de Cintruénigo, Bomberos de Navarra y Guardia Civil, han localizado esta pasada madrugada a un hombre de 59 años, cuya desaparición de la localidad de Cintruénigo había sido denunciada por su familia.

Sobre las 20.30 horas de este martes fue activado el dispositivo de búsqueda y sobre las 4.30 horas de este miércoles fue hallado el varón desaparecido en un mirador de aves situado en el paraje de El Somero, dentro del término municipal.

Las huellas en el barro y los ladridos de su perro dieron las pistas finales para la localización por parte de los agentes de esta persona, que, en un delicado estado de salud, sería trasladado por los bomberos al Hospital Reina Sofía de Tudela, según ha informado la Policía Foral.