López dice que se trabaja para "controlar cuanto antes" el incendio de Carcastillo y "no hay riesgo para la población"

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia y portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha afirmado que "no hay riesgo para la población" en el incendio declarado el sábado por la noche en Carcastillo y que "estamos trabajando por controlar cuanto antes, en perimetrar, que es algo fundamental". "Tenemos todos los recursos desplegados", ha señalado.

En declaraciones a los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado de Carcastillo, López ha explicado que se está trabajando en "perimetrar y contener la intensidad del fuego, porque queremos evitar cualquier tipo de viento convectivo, es decir, el viento que se genera por la intensidad del fuego".

"Estamos en unas circunstancias complicadas, con una previsión meteorológica de temperaturas muy altas, se está trabajando con 10 medios aéreos, con bomberos, con forestales, guarderío forestal, técnicos de medio ambiente, de guarderío también, policía foral, guardia civil, hemos movilizado también ambulancias y Cruz Roja, porque en este momento también nos preocupa la salud de los trabajadores", ha indicado.

Según López, "no hay riesgo para la población, estamos en comunicación con la alcaldesa y ya le hemos comunicado que no hay ningún riesgo para la población, pero sí por las altas temperaturas nos preocupan los trabajadores".

Se trata, ha dicho, de un "trabajo transversal, en coordinación, en comunicación directa con todos los miembros del Gobierno y concretamente con la presidenta" de Navarra, María Chivite.

Ha remarcado la consejera que "estamos en un nivel 2 de emergencia" y que "estamos en comunicación directa con todos los recursos de Delegación del Gobierno y del Ministerio". En este sentido, ha querido "gradecer toda la colaboración que nos prestan", porque "se trata de trabajar todos juntos y unidos contra el fuego, protegiendo personas".

Preguntada sobre si se prevé controlar el incendio en las próximas horas, López ha respondido que "ese es el objetivo, perimetrar, es decir, establecer un término donde se pueda contener el fuego y bajar esa intensidad hasta controlar, estabilizar y extinguir". Respecto al territorio afectado, ha apuntado que "hasta que no concluyamos todo el trabajo no se hablará de hectáreas afectadas".

La consejera también ha agradecido "el trabajo de los tractores", ya que "durante la noche han estado trabajando en perimetrar, ha sido una ayuda importante", y "la cesión de cisternas". "Contra el fuego importamos y necesitamos a todos y a todas, gracias a todos los que están trabajando", ha manifestado.