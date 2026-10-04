La Lotería Nacional deja un premio de 120.000 euros en Zizur Mayor

Archivo - Imagen de archivo de una administración de lotería. - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este sábado, 3 de octubre, ha dejado un premio de 120.000 euros en la localidad navarra de Zizur Mayor.

Se trata de una serie completa del 55.670, agraciado con el segundo premio, dotado con 120.000 euros el número, que se ha vendido en la administración de lotería nº2 ubicada en Parque Erreniega, 3, han informado a Europa Press fuentes de Loterías y Apuestas del Estado.

El segundo premio también se ha repartido en El Puerto de Santa María (Cádiz), San Sebastián (Gipuzkoa) y Candelaria (Santa Cruz de Tenerife).

Por su parte, el primer premio ha correspondido al 15.024, dotado con 600.000 euros el número. Se ha vendido en la ciudad de Madrid y las localidades madrileña de Ciempozuelos y Getafe, así como en Vigo (Pontevedra).

Los reintegros han sido los números 4, 0 y 8.