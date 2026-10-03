La Bonoloto deja un premio de más de 28.000 euros en Irurita

Archivo - Una administración de lotería. - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto, celebrado este viernes, 2 de octubre, ha dejado un premio de 28.531,13 euros para un acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario) en Irurita.

El boleto agraciado se ha emitido en el despacho receptor 62.340, ubicado en la calle Pedro María Hualde 2 de esta localidad navarra, según informan desde Loterías y Apuestas del Estado.

Se han registrado otros cuatro boletos acertantes de segunda categoría que se han vendido en Oviedo (Asturias), Valdepeñas (Ciudad Real), Santiago de Compostela (A Coruña) y Casillas (Murcia).

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.000.000 de euros.

La combinación ganadora en el sorteo de este viernes ha sido 3, 44, 23, 13, 9 y 15. Complementario 49 y reintegro el 3. La recaudación del sorteo ha ascendido a 2.596.831,50.