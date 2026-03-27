La Lotería Nacional deja un premio de 30.000 euros en Ansoáin

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este jueves 26 de marzo, ha dejado un premio de 30.000 euros para un acertante en la localidad navarra de Ansoáin, según informan desde Loterías y Apuestas del Estado.

Se trata de un resguardo de terminal agraciado con el primer premio, dotado con 300.000 euros el número, que se ha emitido en el establecimiento ubicado en la calle Divina Pastora 12 de esta localidad.

El primer premio ha recaído en el número 87.489. También se ha repartido en Manresa (Barcelona), Ledoño (A Coruña), Almuñécar (Granada), Las Rozas de Madrid y Riaza (Segovia).

El segundo premio, correspondiente al 21.108 y dotado con 60.000 euros el número, se ha vendido Valle de Trapaga (Bizkaia), Fuenlabrada (Madrid) y Valencia.

Los reintegros del sorteo de este jueves han correspondido a los números terminados en 9, 0 y 1.