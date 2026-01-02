La Lotería Nacional deja un premio de 30.000 euros en Berriozar

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este jueves 1 de enero, ha dejado un pellizco en este inicio de año en la localidad navarra de Berriozar con un premio de 30.000 euros.

Se trata de un resguardo de terminar acertante del primer premio, dotado de 300.000 euros al número y que ha recaído en el 41.808. Se ha emitido en un establecimiento ubicado en la Plaza Donantes de Navarra número 2 de Berriozar.

El primer premio también se ha vendido en Albacete, Alicante, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, A Coruña, Granada, Las Palmas, Madrid, Sevilla, Toledo y Valencia.

El segundo premio, que ha correspondido al 64.748 y que está dotado con 60.000 euros al número, ha tocado íntegramente en Alfafar (Valencia). Los reintegros de este sorteo han correspondido a los números 8, 7 y 3.