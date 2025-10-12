Este lunes se retoman los paros en las villavesas con servicios mínimos del 60%

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este lunes se retoman los paros parciales en el servicio de transporte urbano comarcal, suspendidos la semana pasada hasta la realización de un referéndum entre la plantilla que, finalmente, rechazó, por un estrecho margen, la última propuesta de Moventis TCC, adjudicataria del servicio, y decidió continuar con la huelga.

Así pues, el lunes 13 y miércoles 15 habrá paros parciales en el servicio de villavesas entre las 6.00 y las 8.00 horas. Por este motivo, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) ha establecido unos servicios mínimos que serán del 60% respecto al servicio de transporte en día laborable.

Las huelgas previstas "afectarán diariamente a los aproximadamente 83.000 viajes que se realizan en ese periodo de una jornada laborable en el transporte urbano por personas sin medios de transporte alternativo", ha indicado la MCP.

Los horarios durante los servicios mínimos se pueden consultar en el siguiente enlace. Además, los detalles del servicio podrán consultarse en las villavesas y en la página web del Transporte Urbano www.tuvillavesa.es.

DIVISIÓN EN LA PLANTILLA Y EL COMITÉ DE EMPRESA

El resultado del referéndum celebrado el pasado viernes refleja una división en la plantilla de TCC Moventis sobre el curso a seguir tras unas protestas que se remontan al mes de febrero. En total se registraron 450 votos, de los cuales 228 optaron por continuar con los paros en el servicio y 222 por firmar el convenio.

Una "división de opiniones" que se extiende también al seno del comité de empresa, según señala su presidente, Alberto Longás, quien ha reconocido que la situación es "bastante complicada" tras la consulta a la plantilla, cuyo resultado "ha sido casi mitad y mitad".

Longás, miembro de UGT, ha indicado que "en el comité de empresa, en el punto en el que estamos, también hay división de opiniones". Ha recordado que "este referéndum ha sido únicamente votado por CCOO y por UGT", mientras que "ha habido tres sindicatos que en un principio se han negado al propio referéndum y que, tras el referéndum, han hecho una campaña brutal en contra de la propuesta". Así pues, ha explicado que este lunes se celebrará una reunión extraordinaria del comité de empresa para "valorar la postura de cada sindicato y ver hacia dónde queremos ir".

La huelga en el servicio se extiende desde el pasado mes de febrero cuando el comité de empresa de Moventis TCC decidió iniciar paros parciales en el servicio de transporte urbano para exigir la aprobación de un nuevo convenio. La falta de avances en las negociaciones llevó al comité a convocar una huelga indefinida en el mes de julio, que afectó a las fiestas de San Fermín, y que finalizó el 14 de julio. Los paros parciales volvieron en el mes de septiembre, tras una mediación en el Tribunal Laboral de Navarra en la que se rechazó una nueva propuesta de la empresa.