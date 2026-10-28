Luto oficial de tres días en Navarra por el accidente de tren de Toledo

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PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha firmado este miércoles el decreto foral por el que se declara luto oficial en Navarra "ante las fatídicas consecuencias" del choque por alcance de dos tres de alta velocidad registrado en las cercanías de la estación de Urda (Toledo).

Por consiguiente, la bandera de Navarra ondeará a media asta en todos los edificios públicos desde las 00 horas del día 29 de octubre hasta las 24 horas del día 31.

El decreto foral rubricado por la presidenta Chivite manifiesta la "consternación" del Gobierno de Navarra por el "grave accidente" y expresa "las condolencias a los familiares y allegados de las personas fallecidas", así como su "deseo de pronta recuperación a las personas heridas y el apoyo a quienes están asistiendo a las víctimas".

Desde Perú, donde se encuentra en viaje institucional para conocer proyectos de desarrollo en los que colabora Navarra, Chivite ha trasladado su "solidaridad y afecto hacia las familias de las personas afectadas" y ha mostrado la "disposición" del Gobierno foral para "prestar el apoyo que sea necesario a los servicios sanitarios y de emergencias que trabajan en la zona".

SUSPENSIÓN DE ACTOS LÚDICOS O FESTIVOS

Durante el transcurso del luto oficial decretado en la Comunidad foral se mantendrá la actividad ordinaria del Gobierno de Navarra, si bien se suspenden los actos institucionales con tintes de celebración, es decir, con cualquier impronta de carácter lúdico o festivo.

En ausencia de la presidenta Chivite, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, encabezará la representación del Gobierno de Navarra que asistirá mañana jueves a las 9 horas, en los prolegómenos de la sesión plenaria del Parlamento foral, a la concentración convocada en los aledaños del Legislativo en solidaridad con las víctimas del accidente.