Luz Casal, Soledad Puértolas, Elizabeth Duval o Carlos Bardem, en la programación de primavera de Civican

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Civican reunirá esta primavera en Pamplona a voces de la cultura y el pensamiento contemporáneo como Luz Casal, Soledad Puértolas, Elizabeth Duval o Carlos Bardem en una programación que invita a reflexionar sobre el futuro de Europa "desde la cultura y el pensamiento crítico".

Entre abril y junio, Fundación Caja Navarra impulsa más de 60 actividades abiertas al público que "convierten el centro en un espacio vivo de encuentro, pensamiento y creación compartida".

Bajo el eje 'El futuro de Europa: cultura, bienestar y progreso compartido', la programación propone "un recorrido por las preguntas que atraviesan la identidad cultural europea a través de la literatura, la filosofía, la música o la acción social".

En el ciclo 'Diálogos de medianoche', organizado junto a Diario de Navarra, participarán la escritora y académica Soledad Puértolas (15 de mayo) y el actor y escritor Pablo Rivero (5 de junio). El ciclo 'Conversatorios en la biblioteca' acogerá al actor y escritor Carlos Bardem (16 de abril) y a la cantante Luz Casal (7 de mayo).

A estas voces se suman otras como el escritor David Aliaga (22 de mayo), el poeta Pol Guasch y la artista Sandra Gamarra (28 de mayo), que dialogarán sobre cultura, identidad y convivencia.

En el ámbito del pensamiento, participarán figuras como Elizabeth Duval (13 de abril), que reflexionará sobre la identidad cultural, y el filósofo Valerio Rocco (27 de mayo), que abordará la relación entre cultura y bienestar.

También destaca la conferencia del conocido filósofo Ernesto Castro (22 de abril), que cuestionará el concepto de cultura desde una perspectiva filosófica contemporánea.

Además, Civican acogerá el I Congreso Español de Revistas de Poesía (del 15 al 17 de abril), que incluirá un diálogo sobre la relación entre periodismo y política con Julián Quirós, director de ABC y Miguel Ángel Riezu, director de Diario de Navarra (17 de abril).

La ciencia será otro de los ejes destacados del programa, con propuestas centradas en la neurociencia, la inteligencia artificial o la evolución humana. Participarán especialistas como Sara Teller (4 de mayo), Ignacio Morgado (3 de junio) o Emiliano Bruner (8 de junio), que abordarán cuestiones como la ansiedad, el desarrollo de la inteligencia artificial o el funcionamiento del cerebro humano.

Asimismo, Paloma Pérez-Ilzarbe y Diego Maza (27 de abril) conectarán matemáticas, filosofía y astronomía, mientras que José Luis de Rojas, Francisco Gil García y Pilar Latasa (11 de mayo) analizarán el simbolismo del sol y la luna en las culturas precolombinas.

La dimensión social y participativa es "clave" en la programación. El proyecto 'Hilar la memoria del territorio. Valle del Roncal' (1 de junio) mostrará el resultado de un proceso creativo intergeneracional basado en el relato y la memoria colectiva.

Por su parte, la experiencia 'Pamplona en la memoria' propondrá un diálogo intergeneracional a partir de fotografías antiguas de la ciudad, "generando relatos compartidos entre jóvenes y mayores".

El programa incluye propuestas de creación contemporánea en diferentes disciplinas. El ciclo 'En danza' presentará la exhibición 'Pies de gallina' (4 de junio) y el programa Movimiento creativo e improvisación (16, 23 y 30 de mayo).

El artista Néstor Lizalde desarrollará la instalación 'Gallinero' (del 26 de mayo al 3 de junio), junto a la conferencia (26 de mayo) sobre nuevas identidades en la escultura. Además, la primavera marcará el cierre del proyecto 'Piano ma non piano' con la exhibición final (9 de junio). A ello se suma la instalación inmersiva 'Bankete' (del 20 de abril al 22 de mayo, inauguración el 20 de abril), de Cristina Narváez.

La música tendrá un papel destacado con propuestas que combinan tradición y experimentación. Entre ellas, el concierto de Los Sara Fontán (30 de abril), el directo de Amorante (8 de mayo) o el recital 'Ravel & Stravinsky' (25 de mayo), interpretado por el pianista Julen Ramos. También destacan propuestas como Soinuarenbidea (21 de mayo) o las audiciones del ciclo Enclave Fortissimo, como 'Romeo y Julieta' de Prokófiev (6 de mayo).

ACCESO A LAS ACTIVIDADES

Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, y se desarrollan en Civican (Avenida de Pío XII, 2, Pamplona). La mayoría requieren inscripción previa a partir del 24 de marzo a través de https://inscripcionescivican.com, en el teléfono 948 222 444 o presencialmente.

Parte de la programación podrá seguirse también en directo o en diferido a través del canal de YouTube de Fundación Caja Navarra.